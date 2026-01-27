Slušaj vest

Daniel Maldini (24) ima novi klub - već šesti u karijeri.

Posle Milana, Specije (pozajmica), Empolija (pozajmica), Monce, Atalante, novi klub sina proslavljenog italijanskog asa Paola je Lacio.

Daniel će do kraja sezone igrati na pozajmici u rimskom klubu, koji će Atalanti platiti milion evra za usluge ofanzivnog veznog fudbalera, jer je ovaj pod ugovorom sa "boginjom provincije".

Maldini je pre godinu dana prešao iz Monce u Atalantu za 13 miliona evra.

Ipak, nije se proslavio.

Tek tri meča počeo je kao starter u ekipi iz Bergama i bio je bez učinka. Većinu vremena je proveo na klupi, otud i nova promena sredine i novi pokušaj da "pronađe sebe".

