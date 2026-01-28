Biće ludo u Ligi šampiona.
ČEKLA NAS LUDO VEČE! Čak 18 mečeva Lige šampiona u isto vreme, evo gde možete gledati ovaj spektakl!
U sredu od 21.00 na programu je svih 18 utakmica osmog, poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona.
Evo i svih parova!
Arsenal – Kairat Almati
Ajaks – Olimpijakos
Pari Sen Žermen – Njukasl
Barselona – Kopenhagen
Atletiko Madrid – Bode Glimt
Real Madrid – Benfika
Bajer Leverkuzen – Viljareal
Liverpul – Karabag
Mančester Siti – Galatasaraj
Napoli – Čelsi
Borusija Dortmund – Inter
Atletik Bilbao – Sporting
PSV – Bajern
Klub Briž – Olimpik Marsej
Ajtraht Frankfurt – Totenhem
Monako – Juventus
Pafos – Slavija Prag
Rojal Union – Atalanta
