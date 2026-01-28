Slušaj vest

U sredu od 21.00 na programu je svih 18 utakmica osmog, poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona.

Evo i svih parova!

Arsenal – Kairat Almati

Ajaks – Olimpijakos

Pari Sen Žermen – Njukasl

Barselona – Kopenhagen

Atletiko Madrid – Bode Glimt

Real Madrid – Benfika

Bajer Leverkuzen – Viljareal

Liverpul – Karabag

Mančester Siti – Galatasaraj

Napoli – Čelsi

Borusija Dortmund – Inter

Atletik Bilbao – Sporting

PSV – Bajern

Klub Briž – Olimpik Marsej

Ajtraht Frankfurt – Totenhem

Monako – Juventus

Pafos – Slavija Prag

Rojal Union – Atalanta

