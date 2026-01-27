Andrija Živković odao počast nastradlim navijačima PAOK-a.
tuga
TUGA I BOL! Andrija Živković rasplakao ceo fudbalski svet, tužne vesti koje su nas potpuno šokirale! Srpski reprezentativac se hitno oglasio!
Slušaj vest
Najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u blizini Temišvara, oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, prenose rumunski mediji.
Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Kako se navodi, još tri osobe su povređene.
Ovim povodom oglasio se srpski reprezentativac i as PAOK-a Andrija Živković, podelvši tužnu fotografiju na svom Instagramu.
Andrija Živković Instagram objava Foto: Printscreen/Instagram/zivkovic17
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši