Najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u blizini Temišvara, oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, prenose rumunski mediji.

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

Kako se navodi, još tri osobe su povređene.

Ovim povodom oglasio se srpski reprezentativac i as PAOK-a Andrija Živković, podelvši tužnu fotografiju na svom Instagramu.

Andrija Živković Instagram objava
Andrija Živković Instagram objava Foto: Printscreen/Instagram/zivkovic17

