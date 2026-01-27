Slušaj vest

Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomesečni pritvor za 14 osoba uhapšenih nakon brutalne masovne tuče koja se dogodila u subotu uveče u naselju Dubrave, u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, javlja "Klix".

Reč je o incidentu koji je uznemirio javnost širom regiona, a u kojem su, prema navodima Tužilaštva Tuzlanskog kantona, napadnuti navijači Crvene zvezde koji su se vraćali sa evropskog gostovanja.

Pritvor je određen za 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljana Bosne i Hercegovine, nakon ročišta koje je danas održano u Tuzli.

Među osumnjičenima su: Josip Kustura (39), Ivan Beoković (33), Tomislav Kustura (40), Alen Barunčić (22), Marko Jovanović (25), Petar Vukasović (45), Pera Vujčić (31) iz Splita, Marin Kristian Mikeli (24) iz Trogira, Rok Kalašić (22) iz Pule, Duja Penić (30) iz Ploča, Ivan Vrsalović (25) iz Supetara, kao i trojica državljana BiH, Marko Primorac (27) iz Čitluka, Josip Sivrić (20) iz Međugorja i Andrej Jokić (28) iz Brčkog.

1/4 Vidi galeriju Sukob Delija i Torcide Foto: Printscreen / balkanskinavijaci / Instagram

Svi oni terete se da su delovali kao organizovana grupa i unapred isplanirali napad. Prema navodima Tužilaštva TK, incident se dogodio 24. januara 2026. godine oko 22 časa u mestu Dubrave Gornje.

Osumnjičeni su sa više vozila stigli u blizinu aerodroma, gde su sačekali navijače FK Crvena zvezda, znajući da se vraćaju letom iz Malmea nakon utakmice u Švedskoj.

- Oni su s više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena zvezda i, kada su navijači izašli iz kruga aerodroma, izvršili napad upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete. Tom prilikom četiri osobe su zadobile teške telesne povrede, uključujući i jednog policijskog službenika Policijske uprave Živinice koji je intervenisao po službenoj dužnosti, dok je više osoba lakše povređeno - saopštili su iz Tužilaštva TK.

Protiv svih osumnjičenih već je doneta naredba o sprovođenju istrage i oni su ispitani u prostorijama Tužilaštva. Sud je pritvor odredio zbog postojanja opasnosti od bekstva, ali i zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti ili nastaviti sa izvršenjem sličnih krivičnih dela na teritoriji Bosne i Hercegovine.

BONUS VIDEO: