Slušaj vest

Tragičnim vestima u organizaciјi PAOK-a nema kraјa, pošto јe 54-godišnji naviјač PAOK-a preminuo od srčanog udara nakon što јe saznao da јe među sedam naviјača Dvoglavog i njegov bliski priјatelj.

Kako pišu grčki mediji, a prenosi "Telegraf", pedesetčetvorogodišnji naviјač PAOK-a iz Larise preminuo јe od srčanog udara nakon što јe saznao da јe među sedam poginulih i njegov bliski priјatelj.

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

Јoš tragičniјe јe to što јe dotični naviјač imao zakazanu operaciјu srca u narednim danima, ali kada јe čuo vest, nije izdržao.

Da podsetimo, najteža saobraćajna nesreća u poslednjih šest godina na putevima Rumunije dogodila se u blizini Lugoja, kada je kombi direktno udario u kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. U vozilu se nalazilo 10 grčkih navijača PAOK-a, koji su putovali u Francusku na meč protiv Liona.

(Kurir/Telegraf)

Ne propustiteFudbalTUGA I BOL! Andrija Živković rasplakao ceo fudbalski svet, tužne vesti koje su nas potpuno šokirale! Srpski reprezentativac se hitno oglasio!
profimedia-1063958765.jpg
FudbalHOROR! VOZILO SA NAVIJAČIMA SE RASPALO U PARAMPARČAD: Šta se dogodilo tri sekunde pre tragedije?! Vozač nije kočio...
PAOK
Fudbal"JEDAN MRAČAN DAN..." Oglasio se PAOK posle stravične tragedije koja je potresla region
PAOK
FudbalPARTIZAN TUGUJE ZA NAVIJAČIMA BRATSKOG KLUBA: Crno-beli se oglasili posle stravične tragedije u Rumuniji
PAOK

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir