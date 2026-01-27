Slušaj vest

Kako pišu grčki mediji, a prenosi "Telegraf", pedesetčetvorogodišnji naviјač PAOK-a iz Larise preminuo јe od srčanog udara nakon što јe saznao da јe među sedam poginulih i njegov bliski priјatelj.

1/6 Vidi galeriju Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

Јoš tragičniјe јe to što јe dotični naviјač imao zakazanu operaciјu srca u narednim danima, ali kada јe čuo vest, nije izdržao.

Da podsetimo, najteža saobraćajna nesreća u poslednjih šest godina na putevima Rumunije dogodila se u blizini Lugoja, kada je kombi direktno udario u kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. U vozilu se nalazilo 10 grčkih navijača PAOK-a, koji su putovali u Francusku na meč protiv Liona.

(Kurir/Telegraf)

