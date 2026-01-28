Slušaj vest

FK Partizan blizu je potpisa sa Stefanom Mitrovićem, nekadašnjim reprezentativcem koji je nedavno raskinuo ugovor sa belgijskim Gentom.

Iskusni defanzivac Stefan Mitrović koji ima 35 godina, trebalo bi svojim velikim fudbalskim znanjem da pomogne mladima i učini odbranu crno-belih sigurnijom.

Uskoro u dresu Partizana - Stefan Mitrović Foto: NIKOLA KRSTIC / AFP / Profimedia

Grobari u čudu

Međutim, navijači Partizana nisu uopšte oduševljeni dolaskom Stefana Mitrovića. Na društvenim mrežama pojavljuju se izjave iskusnog defanzivca, u kojima nije krio svoju ljubav prema najvećem rivalu Crvenoj zvezdi. Isto tako, Mitrović je kao klinac prošao omladinsku školu Zvezde i Rada. Trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone sa Partizanom, uz opciju na godinu dana, a po sezoni bi imao platu od 500.000 evra.

Zanimljiva je bila izjava nekadašnjeg Stefana Mitrovića pred duel Genta i Partizanu, u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije u sezoni 2023/2024, koju je preneo Sportklub.

- Nisam nikada debitovao za Zvezdu. Naravno da sam navijač Zvezde, to svi znaju, ali ne da mi to neku dodatnu motivaciju, u meč ću ući kao i u svaku drugu utakmicu - rekao je tada Stefan Mitrović.

1/7 Vidi galeriju Stefan Mitrović Foto: Tom Goyvaerts / Zuma Press / Profimedia, Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia, Salvador Sas/EFE

Nije krio ljubav prema Zvezdi

U oktobru 2018. godine u razgovoru za portal Hotsport, govorio je o svojoj ljubavi prema Crvenoj zvezdi i želji da obuče crveno-beli dres.

- Zvezda je moja velika ljubav, Beograđanin sam, odrastao sam na Severu, tako da jednog dana postoji velika želja da se vratim - kazao je Stefan Mitrović.

Stefan Mitrović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Sa štakama na Marakanu

Valja podsetiti da je Stefan Mitrović unazad nekoliko godina pregovarao sa Crvenom zvezdom. Čak je i tokom povrede, na štakama viđen na Marakani, čime je hteo da pokaže želju da obuče crveno-beli dres. Isto tako, veliki broj puta je viđan na utakmicama košarkaša Crvene zvezde, poslednji put u martu 2025. godine, kada je gledao meč crveno-belih i Olimpije iz Milana.

Nije ovo prvi put da Stefan Mitrović koketira sa Partizanom. Bilo je to u sezoni 2011. godine kada je bio na probi u Humskoj. Nije dobio ugovor od strane trenera Aleksandra Stanojevića i direktora Mladena Krstajića. Posle toga je preko prijatelja, jednog poznatog književnika, zvao list Kurir, tražio prostor da se obračuna sa Mladenom Krstajićem. Neverovatno, nakon toga je demantovao sam sebe, pravdavši se direktoru crno-belih "da mu je novinar stavio neke reči u usta".

Stefan Mitrović na utakmici protiv Anderlehta koju je njegov Gent izgubio rezultatom 5:0 Foto: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Poslednji put igrao u aprilu 2025.

Stefan Mitrović od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu za Gent. Poslednji meč odigrao je 25. aprila prošle godine protiv Anderlehta, u porazu od 0:5. I to kao kapiten, ali je zamenjen u 82. minutu. Iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru koja je trajala 13 ipo godina. Igrao je u inostrasntvu za Petržalku (Slovačka), Zbrojovku (Češka), Kortrijk (Belgija), Benfika (Portugal), Valjadolid (Španija), Frajburg (Nemačka), Gent (Belgija), Strazbur (Francuska) i Hetafe (Španija).

Ukoliko potpiše za Partizan, Stefan Mitrović neće biti jedini bivši igrač i navijač Crvene zvezde koji se skrasio u Humskoj. Treba se setiti Milka Đurovskog, Gorana Milojevića, Dejana Joksimovića, Vladimira Stojkovića, Petra Puače, Ognjena Ožegovića, Petra Đuričkovića...