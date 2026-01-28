Slušaj vest

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik rekao je danas da će njegova ekipa morati da bude na svom najboljem nivou kako bi se direktno plasirala u osminu finala Lige šampiona, u utakmici poslednjeg kola u Kopenhagenu.

Prvih osam ekipa na tabeli plasiraće se direktno u osminu finala, a Barselona je deveta sa 13 bodova, koliko imaju i ekipe plasirane od šestog do 13. mesta. Ekipe plasirane od devetog do 24. mesta igraće plej-of, odnosno šesnaestinu finala.

"Fokusiramo se samo na nas i ono što je u našim rukama. To je dobar pristup. Biće teška utakmica protiv Kopenhagena, koji takođe ima mnogo toga na kocki. Nikada ne bi trebalo da tražimo izgovore. To je naša filozofija... verujemo u naš stil, u ono kako igramo i ovo je Liga šampiona. Moramo da pokažemo naš najbolji nivo", rekao je Flik.

Fudbaleri Barselone igraju u sredu od 21 čas na gostujućem terenu protiv Kopenhagena, utakmicu poslednjeg osmog kola grupne faze Lige šampiona.

U slučaju istog broja bodova odlučivaće i gol-razlika.

"Moramo da idemo korak po korak. Moramo da poštujemo Kopenhagen pošto imaju fantastičan tim. Moraćemo da se branimo veoma dobro, da pokušamo da sačuvamo mrežu i da postignemo golove za pobedu. Imamo mnogo samopouzdanja i nadam se da možemo da pobedimo i plasiramo se u narednu rundu. Najvažnija stvar je da obavimo dobar posao i da igramo na najvišem nivou", dodao je Flik.

Nemački trener naveo je da ima samopouzdanje pošto je Barselona "u dobrom momentu i u dobroj situaciji". Katalonski klub pobedio je u 13 od poslednjih 14 utakmica u svim takmičenjima i postigao je 18 golova u poslednjih šest utakmica.

U poslednjih 27 utakmica u Ligi šampiona Barselona je postigla 26 golova, a nijednu od poslednje 42 utakmice u evropskim takmičnjima nije završila bez postignutog gola.

Flik je rekao da očekuje da će napadač Feran Tores biti na raspolaganju nakon što se oporavio od povrede mišića, ali da će Pedri odsustvovati zbog problema sa tetivom. Duel će zbog suspenzije propustiti Frenki de Jong.

Defanzivci Barselone imaće zadatak da sačuvaju Džordana Larsona, sina bivšeg napadača katalonske ekipe Henrika Larsona, koji je najbolji strelac Kopenhagena ove sezone u svim takmičenjima.

Kopenhagen ima osam bodova na 26. mestu na tabeli i ima šanse da prođe u nokaut fazu. Ekipa je neporažena u poslednje tri utakmice u Ligi šampiona, što je njen najduži niz u tom takmičenju. U slučaju trijumfa, Kopenhagen bi mogao da postane prvi danski klub koji je ostvario 50 pobeda u Evropskom kupu i Ligi šampiona.

Barselona je prošle godine iz Kopenhagena dovela Runija Bardagžija, koji je prethodno za danski klub postigao 15 golova u 84 utakmice. Ove sezone postigao je dva gola.

