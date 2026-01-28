BIĆE VESELO! DOLAZI 900 NAVIJAČA SELTE U BEOGRAD: Španci posle meča sa Zvezdom ostaju zbog jeftinog i dobrog provoda!
Utakmica poslednje runde Lige Evrope između fudbalera Crvene zvezde i Selte ne privlači samo pažnju domaćih, već i navijača iz Španije.
Prema pisanju medija sa Iberijskog poluostrva u Beograd planira da dođe čak 900 navijača kluba iz Viga.
Odani i verni
Navijači Selte slove za jedne od najodanijih svom klubu i zato im nije problem da prevale veliki put od skoro 3.000 kilometara i stignu u glavni grad Srbije, kako bi na stadionu "Rajko Mitić" od 21.00 sat u četvrtak bodrili nebesko plave. Pošto ne postoje direktni letovi iz Viga za Beograd, navijači Selte moraće da presedaju i koriste alternativne aerodrome kao što su Cirih, Beč, Frankfurt, Minhen, Istanbul...
Ono što Špance posebno brine po dolasku u Beograd, jeste pitanje njihove bezbednosti, piše portal Atlantiko iz Viga. Jasno je da imaju predrasude prema Srbiji, s obzirom na razne spinove i pisane nesitine od strane medija iz EU prema našoj zemlji poslednjih decenija.
Ne pripadaju ultras pokretu
Selta nema organizovane ultras navijače, ali ima dve grupe, pa im je zbog toga savetovano od strane kluba da se kreću bez obeležja, bez šalova i zastava, u manjim skupinama i da koriste taksi prevoz. Kao glavna tačka okupljanja navijača Selte označen je Studentski trg u Beogradu.
Opet, Španci su svesni da bi u Beogradu mogli dobro da se provedu i to za male pare. U Srbiji je sve po nekoliko puta jeftinije, nego u Španiji, počev od hotelskog smeštaja, hrane, pića, pa sve do nočnih izlazaka.
Privlače ih čari Beograda
Prema pisanju portala "Atlantico", troškovi puta za članove navijačkih grupa "Peña Natxo Insa" i "Colectivo Nós" iznosili su oko 216 evra, dok su cene ulaznica od 11 evra i povoljan smeštaj (manje od 50 evra za dve noći) dodatno motivisali navijače na ovaj korak.
Mnogi od navijača Selte imaju plan da spoje lepo i korisno, pa su već rezervisali ture po Beogradu i posete muzeju Nikole Tesle, ali uz strogu napomenu da se obeležja kluba ne ističu van stadiona. Neki od njih su navodno odlučili da ostanu u Beogradu i tokom vikenda, te osete čari noćnih klubova u glavnom gradu Srbije.
