TUŽAN KRAJ POLA POGBE! Monako raskida ugovor sa čuvenim francuskim fudbalerom?!
Prema pisanjima Gazete delo sport, Monako će u narednim nedeljama ili mesecima razmotriti sa Pogbom opciju raskida saradnje.
Pogba je nakon izdržavanja suspenzije zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci dobio ugovor u Monaku i tako se vratio na teren posle 18 meseci.
Ipak, od povratka upisao je samo tri nastupa i na terenu proveo tek 30 minuta. Povrede su ga opet stigle, muče ga mišići i deluje da više ne može da igra ozbiljan fudbal.
On ima ugovor do leta 2027. godine, ali su velike šanse da već tokom ove postane ponovo slobodan agent na tržištu.
Podsetimo, Pogba je u dva navrata nastupao za Mančester junajted i Juventus, a sa reprezentacijom Francuske osvojio je Mundijal 2018. godine u Rusiji.
Ima 32 godine, ali reklo bi se da je svoje najbolje odavno potrošio i da može da igra samo u nekim manjim ligama, možda čak i van Evrope...
Kurir sport / Sportske.net
