Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom i ova stravična tragedija šokirala je planetu.

Sada su isplivali i novi jezivi detalji horora. Prema pisanjima "Telegrafa", jedan od povređenih lekarima je otkrio kako je volan na kombiju blokirao u momentu kada je vozač želeo da se vrati u desnu traku. Razlog blokade volana jeste tzv. "asistencija za kontrolu trake". Levi pokazivač pravca bio je upaljen i automatski to nije dozvolilo vozaču da u potpunosti vrati kombi u desnu traku.

Kako se to nije dogodilo, ova asistencija počela je da vraća kombi u levu traku, potom je drugi kamion iz suprotnog pravca naišao i dogodio se fatalni sudar, te navijači PAOK-a nisu imali nikakve šanse da se izvuku.

