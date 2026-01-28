Slušaj vest

Fudbaler Totenhema Randal Kolo Muani trebalo bi večeras da nastupi u utakmici poslednjeg, osmog kola ligaške faze Lige šampiona protiv Ajntrahta u Frankfurtu, iako je bio uključen u "manju saobraćajnu nezgodu".

Na društvenim mrežama su u utorak kružile fotografije na kojima se vidi Kolo Muani, reprezentativac Francuske, zajedno sa saigračem iz Totenhema Vilsonom Odoberom, kako stoje pored crnog Ferarija koji je pretrpeo oštećenja.

Navodno je Odober bio u svom automobilu, ali se zaustavio kako bi pomogao Kolo Muaniju, nakon čega su zajedno otputovali u Nemačku.

Kolo Muani je bivši igrač Ajntrahta, koji u Totenhemu nastupa kao pozajmljeni fudbaler Pari Sen Žermena.

Govoreći u utorak uveče na konferenciji za medije trener Totenhema Tomas Frank rekao je da je Kolo Muani "dobro".

"Pukla je guma, tako da su malo kasnili, ali doći će kasnije", rekao je Frank i dodao da se incident dogodio tokom puta ka aerodromu.

"U potpunosti očekujem da obojica budu na raspolaganju za utakmicu protiv Ajntrahta", istakao je on.

Fudbaleri Totenhema gostuju večeras od 21.00 ekipi Ajntrahta, u utakmici poslednjeg, osmog kola ligaške faze.

Totenhem se kolo pre kraja nalazi na petom mestu sa 14 bodova, a to je pozicija koja vodi u direktan plasman u osminu finala Lige šampiona.

Ajntraht se kolo pre kraja nalazi na 33. mestu sa četiri boda i ostao je bez šanse za plasman u nokaut fazu.

