Trener FK Crvena zvezda Dejan Stanković ima slatke muke, kada je u pitanje odrađivanje startnih 11 za utakmicu protiv Selte, u četvrtak od 21.00 čas u Ligi Evrope.

Poznato je da tim koji dobija ne treba menjati, a Dejan Stanković poslednjih dana na treninzima ima nekoliko fudbalera koji dobro rade i koji su željni da dobiju minutažu.

Dejan Stanković posle utakmice protiv Malmea u Ligi Evrope 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Malme za udžbenike

Crvena zvezda je protiv Malmea, taktički zrelom i sigurnom igrom dobila utakmicu rezultatom 1:0. Gol je pao posle prelepe akcije koju je inicirao Rodrigao iz zadnje linije, a onda Marko Arnautović preciznim pasom spojio Vasilija Kostova sa golom. U Švedskoj Crvena zvezda je igrala u formaciji 4-2-3-1, u sastavu: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Lučić (od 75. Stanković), Kostov (od 89. Handel), Katai (od 75. Ivanić) - Arnautović (od 75. Duarte).

Kapiten Mirko Ivanić se oporavio od povrede i spreman je za svih 90 minuta. Dobro je radio proteklih dana, pa ne bi bilo iznenađenje ukoliko dobije poverenje od početka utakmice. To znači da će neko od bočnih fudbalera u meču protiv Malmea na klupu, a samo Dejan Stanković zna, da li će to biti Aleksandar Katai, ili Vladimir Lučić, koji je u Švedskoj demonstrirao odličnu igru u dva pravca, posebno u defanzivi, gde je bio od velike koristi ekipi.

Ivanić i Radonjić spremni

Ono što treba da raduje sve pristalice Crvene zvezde je da je Nemanja Radonjić proteklih nedelju dana ozbiljno radio na treninzima. Odlučio je iskusni krilni fudbaler da se maksimalno posveti poslu, prihvatio je sve sugestije i savete Dejana Stankovića koji mu je detaljno objasnio koliko je bitno da podjednako dobro igra u napadu, ali i odbranu. Deluje da je malo ohladio glavu, rešen da se vrati u startnih 11. Mada, nije sigurno, da li će početi utakmicu.

U ostalim linijama tima ne bi trebalo da dođe do promena. Nigerijac Franklin Tebo Učena radio je na maksimumu. Nije tajna da je znatno brži od Rodrigaa, ali Brazilac ima veliko iskustvo i znanje i neke teške situacije rešava daleko smirenije od Učene. Dobro za Zvezdu je što je Nigerijac spreman kao zapeta puška i što trener Dejan Stanković na raspolaganju ima sve defanzivce, uključujući i mlade Stefana Lekovića i Stefana Gudelja.

Nemanja Radonjić u teretani na pripremama u Turskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Selta je nivo Lila

Na klupi za rezervne fudbalere Crvene zvezde naći će se sledeći igrači: Glazer, Guteša, Leković, Gudelj, Stanković, Avdić, Badžo, Handel, Milson i Duarte. I naravno oni koji su nabrojani, a koji ne budu u protokolu za startnih 11. Sigurno je da među onima koji ne počnu utakmicu ima kvaliteta, da u slučaju, ako ne krene kako treba, donesu preokret.

Selta igra veoma brzo, za dve brzine brže od Malmea. Španci će sigurno nastojati od prvog minuta da se nametnu, da oni budu ti koji će diktirati tempo u utakmici. Svestan je trener Crvene zvezde Dejan Stanković šta ga očekuje u četvrtak uveče, a njegovo iskustvo daje mu za pravo da na najbolji način istakne sve vrline svog tima, a ujedno i zamaskira sve mane. Selta je ozbiljan rival, u rangu francuskog Lila, koji je jesenas pognute glave napustio Marakanu.