Slušaj vest

Fudbaler sa Jamajke Lamont Ročester novi je igrač Radničkog iz Niša, saopštio je danas taj klub.

Ovaj 22-godišnji levi bek, koji može da igra i na poziciji štopera, u dosadašnjoj karijeri nastupao je u MLS ligi za Čikago Fajer, kao i u meksičkim klubovima Dorados i Tihuana.

"Imam dobro iskustvo iza sebe. Nadam se dobroj sezoni kako bih pomogao timu da se podigne na tabeli, da uspešno završimo ostatak sezone i donesem pozitivnu energiju i rezultate ekipi. Ekipa trenutno izgleda veoma dobro na treninzima, vlada veliki takmičarski duh. Imamo mnogo igrača na istim pozicijama, pa je na treninzima stalna borba za mesto, što je dobro jer je kvalitet visok", rekao je Ročester, preneo je klub.

Fudbaleri Radničkog iz Niša su prvi deo sezone u Super ligi Srbije završili na 14. mestu sa 19 bodova.

Drugi deo sezone u domaćem prvenstvu niški tim započinje u subotu gostovanjem vodećem Partizanu.

Radnički je tokom pauze u prvenstvu boravio na pripremama u Antaliji, gde je odigrao tri utakmice, a u poslednjem meču zabeležili su pobedu nad bugarskim Septemvrijem (4:0).