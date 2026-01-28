Slušaj vest

Nekoliko meseci bio je trener slovenačkog Celja Albert Rijera na radaru sportskog menadžmenta Crvene zvezde.

Čak je i menadžer španskog trenera Endi Bara boravio u Beogradu, gledao utakmicu protiv Lila i govorio o potencijalnom dolasku svog klijenta u Srbiju.

Nemačka pre Srbije - Albert Rijera, trener Celja Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Španac nije bio iskren

Ipak, rukovodstvo Crvene zvezde u decembru je odustalo od Alberta Rijere, jer su smatrali da Španac nije do kraja bio iskren. Pružili su podršku tadašnjem treneru Vladanu Milojeviću, a Albert Rijera je produžio ugovor sa Celjem. Čak se u slovenačkoj javnosti polemisalo da će on postati i selektor reprezentacije.

Ipak, krajem januara 2026. godine postalo je poznato zašto je Albert Rijera zavlačio Crvenu zvezdu. Imao je već tada poziv iz Bundeslige, od Ajntrahta koji je gledao u njegovom smeru. Klub iz Frankfurta bio je nezadovoljan radom trenera Dina Topmelera kojem su nedavno uručili otkaz.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Rus Zvezdi tražio 2 miliona evra

Rukovodstvo Ajntrahta nije dugo čekalo na promociju novog trenera. Izbor je pao na Alberta Rijeru, a Ajntraht će Celju isplatiti 1.300.000 evra kao obeštećenje za slobodu španskog fudbalskog stručnjaka. Da podsetimo, gazda Celja Rus Valerij Kolotilo tražio je Crvenoj zvezdi čak 2.000.000 evra za obeštećenje. Toliko je iznosilo i za moskovski Spartak, jer su i oni jedno vreme pokazivali interes za Španca.

Nemački list "Bild" piše da će Albert Rijera potpisati ugovor sa Ajntrahtom do 2028. godine, ali da još nije poznato kada će zvanično da sedne na klubu poznatog nemačkog kluba.

Albert Rijera već proglašen za novog trenera Ajntrahta Foto: Printskrin

Za vikend u Celju ili u Nemačkoj

Nemački mediji pišu da će Albert Rijera predvoditi Celje u nedelju protiv Maribora, mada u Ajntrahtu traže da već u subotu bude na klupi Ajntrahta u derbiju Bundeslige protiv Leverkuzena.

Ajntraht se nalazi na osmom mestu u Bundesligi, a kolo pre kraja eliminisan je iz osnovne faze Lige šampiona. Klub iz Frankfurta je u velikoj rezultatskoj krizi, pobedili su samo jednom na 11 prethodnih utakmica u svim takmičenjima.