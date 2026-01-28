Slušaj vest

Fudbaler Aston Vile Juri Tilemans odsustvovaće sa terena do 10 nedelja zbog povrede, preneli su danas britanski mediji.Belgijski fudbaler povredio je skočni zglob u nedelju u utakmici protiv Njukasla (2:0) i posle pregleda potvrđeno je da se najverovatnije neće vratiti na teren do aprila, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/54 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Trener Unaj Emeri ima problema sa povredama igrača, Bubakar Kamara je završio sezonu zbog povrede kolena, a Džon Mekgin neće igrati dva meseca takođe zbog povrede kolena.

"Tilemans će odsustvovati osam do 10 nedelja. Kamara neće igrati ove sezone, Mekgin će odsustvovati šest do osam nedelja. Nakon informacija o tim igračima, moramo da vidimo vezni red u predstojećim utakmicama", rekao je Emeri.

On želi da dovede Daglasa Luisa na pozajmicu iz Juventusa do kraja sezone.

Emeri je rekao da je dogovor "blizu", pa bi Luiz mogao da se vrati na Vila Park, gde je igrao od 2019. do 2024. godine.

Aston Vila je u utorak dovela Tamija Ejbrahama, a Leon Bejli se vratio u ekipu nakon što je prvi deo sezone proveo u Romi.

Aston Vila će u četvrtak igrati na svom terenu protiv Salcburga, u poslednjem kolu Lige Evropa, u kojoj je izborila učešće u nokaut fazu.