Navijači solunskih crno-belih su putovali na utakmicu u Lion u okviru Lige Evrope.

U crnom kombiju nastradali su 31-godišnji Hristos iz Poličnija u Solunu. Hristos je radio u raznim ugostiteljskim objektima kako bi izdržavao roditelje i braću i sestre. Od novca koji bi mu preostao, putovao je na utakmice PAOK-a.

Drugi je Vačos, Grk poreklom iz Gruzije, koji živi u Kateriniju. Od malih nogu nije propuštao utakmice "Dvoglavih" na stadionu Tumba, ali je sada prvi put krenuo na gostovanje.

Tri osobe iz kombija smrti su iz Aleksandrije Imatije. U pitanju su trojica drugara Vasilis, Konstantinos i Georgios. "Mladi orlovi", kako su ih zvali, bili su nerazdvojni u kraju, školi, na tribini.

Iz ovog kraja je i sedma žrtva, Vasilis Palos, koji je poreklom iz Albanije.

Pored sedam poginulih, još tri osobe su povređene u udesu.