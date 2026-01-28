OVO SU NAVIJAČI PAOK-A KOJI SU POGINULI U STRAVIČNOJ NESREĆI! Tužne sudbine žrtava kombija smrti: Jedan izdržavao roditelje, drugi prvi put krenuo na gostovanje
Grčki mediji otkrili su identitet sedmorice navijača PAOK-a koji su stradali u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.
Navijači solunskih crno-belih su putovali na utakmicu u Lion u okviru Lige Evrope.
U crnom kombiju nastradali su 31-godišnji Hristos iz Poličnija u Solunu. Hristos je radio u raznim ugostiteljskim objektima kako bi izdržavao roditelje i braću i sestre. Od novca koji bi mu preostao, putovao je na utakmice PAOK-a.
Drugi je Vačos, Grk poreklom iz Gruzije, koji živi u Kateriniju. Od malih nogu nije propuštao utakmice "Dvoglavih" na stadionu Tumba, ali je sada prvi put krenuo na gostovanje.
Tri osobe iz kombija smrti su iz Aleksandrije Imatije. U pitanju su trojica drugara Vasilis, Konstantinos i Georgios. "Mladi orlovi", kako su ih zvali, bili su nerazdvojni u kraju, školi, na tribini.
Iz ovog kraja je i sedma žrtva, Vasilis Palos, koji je poreklom iz Albanije.
Pored sedam poginulih, još tri osobe su povređene u udesu.