Grčki mediji otkrili su identitet sedmorice navijača PAOK-a koji su stradali u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.

Navijači solunskih crno-belih su putovali na utakmicu u Lion u okviru Lige Evrope.

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

U crnom kombiju nastradali su 31-godišnji Hristos iz Poličnija u Solunu. Hristos je radio u raznim ugostiteljskim objektima kako bi izdržavao roditelje i braću i sestre. Od novca koji bi mu preostao, putovao je na utakmice PAOK-a.

Drugi je Vačos, Grk poreklom iz Gruzije, koji živi u Kateriniju. Od malih nogu nije propuštao utakmice "Dvoglavih" na stadionu Tumba, ali je sada prvi put krenuo na gostovanje.

Tri osobe iz kombija smrti su iz Aleksandrije Imatije. U pitanju su trojica drugara Vasilis, Konstantinos i Georgios. "Mladi orlovi", kako su ih zvali, bili su nerazdvojni u kraju, školi, na tribini.

PAOK, navijači
PAOK, navijači Foto: Printskrin

 Iz ovog kraja je i sedma žrtva, Vasilis Palos, koji je poreklom iz Albanije.

Pored sedam poginulih, još tri osobe su povređene u udesu.

paok.jpg
PAOK
profimedia-1063958765.jpg
PAOK
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
Snimak ekrana 2026-01-27 144425.png

PAOK navijači Izvor: Kurir