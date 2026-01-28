Slušaj vest

Večeras se utakmicama poslednjeg 8. kola završava ligaška faza Lige šampiona.

Prvoplasiranih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala.

Ekipe od devete do 24 pozicije graće tzv. baraž za osminu finala.

Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.

Mnogo je kalkulacija uoči poslednjeg kola, a brojni velikani evropskog fudbala su ugroženi.

Neki će morati da igraju baraž, a nekima čak preti i eliminacija.

Za sada su samo maksimalni Arsenal i Bajern Minhen obezbedili direktan plasman u osminu finala.

Blizu toga su Real Madrid i Liverpul sa 15 bodova ali moraće da pobede u poslednjem kolu ne bi li zavisili od ostalih rezultata.

Pravo na grešku nemaju ni Barselona,Mančester siti i aktuelni prvak Evrope PSŽ koji svi imaju po 13 bodova i samo ih pobeda u poslednjem kolu ostavlja u trci za plasman u najboljih osam.

Velika je borba i za mesta u šesnaestini finala. A blizu eliminacije su aktuelni šampion Italije Napoli i bivši prvak Evrope Olimpik Marsej.

Dva velikana evropskog fudbala Benfika i Ajaks faktički su već eliminisani i samo ih teorija ostavlja u borbi za baraž.

Evo i svih parova:

Arsenal – Kairat Almati

Ajaks – Olimpijakos

Pari Sen Žermen – Njukasl

Barselona – Kopenhagen

Atletiko Madrid – Bode Glimt

Real Madrid – Benfika

Bajer Leverkuzen – Viljareal

Liverpul – Karabag

Mančester Siti – Galatasaraj

Napoli – Čelsi

Borusija Dortmund – Inter

Atletik Bilbao – Sporting

PSV – Bajern

Klub Briž – Olimpik Marsej

Ajtraht Frankfurt – Totenhem

Monako – Juventus

Pafos – Slavija Prag

Rojal Union – Atalanta