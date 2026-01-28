ŠAMPION ITALIJE I NEKADAŠNJI PRVAK EVROPE NA IVICI PROVALIJE: Barselona, Mančester siti i PSŽ moraju da pobede, dva velikana već otpisana!
Večeras se utakmicama poslednjeg 8. kola završava ligaška faza Lige šampiona.
Prvoplasiranih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala.
Ekipe od devete do 24 pozicije graće tzv. baraž za osminu finala.
Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.
Mnogo je kalkulacija uoči poslednjeg kola, a brojni velikani evropskog fudbala su ugroženi.
Neki će morati da igraju baraž, a nekima čak preti i eliminacija.
Ovako trenutno izgleda tabela Lige šampiona.
Пласман обезедио Sofascore
Za sada su samo maksimalni Arsenal i Bajern Minhen obezbedili direktan plasman u osminu finala.
Blizu toga su Real Madrid i Liverpul sa 15 bodova ali moraće da pobede u poslednjem kolu ne bi li zavisili od ostalih rezultata.
Pravo na grešku nemaju ni Barselona,Mančester siti i aktuelni prvak Evrope PSŽ koji svi imaju po 13 bodova i samo ih pobeda u poslednjem kolu ostavlja u trci za plasman u najboljih osam.
Velika je borba i za mesta u šesnaestini finala. A blizu eliminacije su aktuelni šampion Italije Napoli i bivši prvak Evrope Olimpik Marsej.
Dva velikana evropskog fudbala Benfika i Ajaks faktički su već eliminisani i samo ih teorija ostavlja u borbi za baraž.
Evo i svih parova:
Arsenal – Kairat Almati
Ajaks – Olimpijakos
Pari Sen Žermen – Njukasl
Barselona – Kopenhagen
Atletiko Madrid – Bode Glimt
Real Madrid – Benfika
Bajer Leverkuzen – Viljareal
Liverpul – Karabag
Mančester Siti – Galatasaraj
Napoli – Čelsi
Borusija Dortmund – Inter
Atletik Bilbao – Sporting
PSV – Bajern
Klub Briž – Olimpik Marsej
Ajtraht Frankfurt – Totenhem
Monako – Juventus
Pafos – Slavija Prag
Rojal Union – Atalanta