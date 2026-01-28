Slušaj vest

Radovi na stadionu, koji je otvoren u maju 1938. godine, počeće u aprilu, biće potrebno oko 36 meseci za njihov završetak, a procenjeno je da će troškovi premašiti 100 miliona dolara, saopštio je danas klub.

Posle radova, Monumental će biti jedan od najvećih stadiona na svetu. Nalazi se u Buenos Ajresu i već je najveći stadion u Južnoj Americi kapaciteta 85.000 mesta.

Kako bi se povećao kapacitet, biće izgrađen dodatni nivo tribina na kome će biti 16.000 mesta, naveo je klub.

Projekat će raditi nemačka firma koja je do sada radila na Marakani u Rio de Žaneiru, stadionima madridskih klubova Santjago Bernabeu i Metropolitano, stadionu Totenhema u Londonu i Alijanc Areni u Minhenu na kojoj igra Bajern.

Predsednik River Plejta Stefao Di Karlo rekao je da će projekat finansirati međunarodne banke i novi komercijalni ugovor za prodaju prava na ime stadiona za narednih 10 godina.

"Želim posebno da zahvalim 350.000 članova River Plejta koji su arhitekte ovog istorijskog trenutka i veličine River Plejta više od jednog veka... koji su omogućili klubu, kao neprofitnoj organizaciji, da ponosno preuzme projekat ovolikih razmena", naveo je Di Karlo na mreži X.

Svetsko prvenstvo održaće se 2030. godine u Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Španiji, Portugalu i Maroku. To će biti prvi put da se Mundijal održava u šest različitih zemalja na tri kontinenta.

Prvu titulu svetskog šampiona Argentina je osvojila na Monumentalu 1978. godine.

Najveći fudbalski stadion na svetu je "Stadion 1. maja" u Pjongjangu u Severnoj Koreji kapaciteta 114.000 mesta, nakon renoviranja. U novembru 2022. godine objavljeno je da bi stadion i dalje mogao da se proširi na 150.000 mesta.

(Beta)