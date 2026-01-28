Slušaj vest

Sterling je imao ugovor na još 18 meseci, uz nedeljnu platu od 325.000 funti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je napustio Stamford Bridž posle tri i po sezone, nakon što je došao iz Mančester sitija za 47,5 miliona funti.

"Zahvaljujemo Rahimu na doprinosu i želimo mu sve najbolje u narednoj fazi karijere", navodi se u saopštenju Čelsija.

Sterling je odigrao 81 utakmicu i postigao 19 golova za Čelsi, ali nije odigrao takmičarski meč od maja 2024. godine.

On je trenirao odvojeno od ekipe, nakon što letos nije uspeo da napusti klub, iako su za njega bili zainteresovani klubovi poput Juventusa, Bajera iz Leverkuzena i Fulama.

BBC je preneo da Sterling želi da ostane u Londonu, ali da je otvoren za mogućnost da igra bilo gde, u domaćem fudbalu ili u inostranstvu.

Tokom karijere igrao je za Liverpul od 2012. do 2015. godine, a prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Arsenalu, za koji je odigrao 28 utakmica i postigao gol.

Za reprezentaciju Engleske je od 2012. do 2022. godine odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova.

(Beta)