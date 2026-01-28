Slušaj vest

Sedmorica navijača PAOK-a nastradala su u utorak u saobraćajnoj nesreći kod Temišvara u Rumuniji.

Kombi sa navijačima solunskog kluba naleteli su na kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca na auto-putu DN6, koji sami Rumunu nazivaju "putem smrti".

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

 Kako su lokalni mediji izvestili, ova nesreća je najgora koja se dogodila u poslednjih najmanje 20 godina u ovom kraju.

U nesreći su stradali mladi navijači solunskog kluba.

Dan posle nesreće se oglasio vozač kamiona iz Poljske u koji je udario kombi sa navijačima.

Poljak je šokiran smrću sedmorice grčkih mladića.

"Vozim kamion već 34 godine i nikada u životu nisam video ništa slično. Prešao sam preko 1.000.000 kilometara i ovo je prvi put da sam se susreo sa takvom situacijom", rekao je za rumunske medije.

Jedan od očevidaca nesreće, a koji se nalazi dva vozila iza onog koji je prevozio navijače PAOK-a, vozač kombija je manevrisao i čekao pravi trenutak za preticanje.

Navijači PAOK-a
paok.jpg
PAOK
PAOK
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
Snimak ekrana 2026-01-27 144425.png

PAOK navijači Izvor: Kurir