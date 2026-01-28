KO IDE U TOP 8 LIGE ŠAMPIONA? Ogromna gužva, milion kombinacija, neki od velikana će morati u baraž...
Prvoplasiranih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala.
Ekipe od devete do 24 pozicije graće tzv. baraž za osminu finala.
Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.
Mnogo je kalkulacija uoči poslednjeg kola, a brojni velikani evropskog fudbala su ugroženi.
Plasman u top 8, samim tim i direktan plasman u osminu finala izborili su za sada samo Arsenal sa 21 i Bajern iz Minhena sa 18 bodova.
Blizu toga su Real Madrid i Liverpul sa 15 bodova ali moraće da pobede u poslednjem kolu ne bi li zavisili od ostalih rezultata.
Pravo na grešku nemaju ni Barselona, Mančester siti i aktuelni prvak Evrope PSŽ koji svi imaju po 13 bodova i samo ih pobeda u poslednjem kolu ostavlja u trci za plasman u najboljih osam.
Tu su i engleski timovi. Totenhem trenutno ima 14 bodova, a Čelsi i Njukasl po 13.
Atletiko Madrid i Atalanta takođe imaju po 13 bodova, a italijanski velikani Inter i Juventus skupili su po 12.
Ovako trenutno izgleda tabela Lige šampiona:
Пласман обезедио Sofascore
Evo i svih parova:
Arsenal – Kairat Almati
Ajaks – Olimpijakos
Pari Sen Žermen – Njukasl
Barselona – Kopenhagen
Atletiko Madrid – Bode Glimt
Real Madrid – Benfika
Bajer Leverkuzen – Viljareal
Liverpul – Karabag
Mančester Siti – Galatasaraj
Napoli – Čelsi
Borusija Dortmund – Inter
Atletik Bilbao – Sporting
PSV – Bajern
Klub Briž – Olimpik Marsej
Ajtraht Frankfurt – Totenhem
Monako – Juventus
Pafos – Slavija Prag
Rojal Union – Atalanta