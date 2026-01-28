Slušaj vest

1/11 Vidi galeriju Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prvoplasiranih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala.

Ekipe od devete do 24 pozicije graće tzv. baraž za osminu finala.

Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.

Mnogo je kalkulacija uoči poslednjeg kola, a brojni velikani evropskog fudbala su ugroženi.

Plasman u top 8, samim tim i direktan plasman u osminu finala izborili su za sada samo Arsenal sa 21 i Bajern iz Minhena sa 18 bodova.

Blizu toga su Real Madrid i Liverpul sa 15 bodova ali moraće da pobede u poslednjem kolu ne bi li zavisili od ostalih rezultata.

Pravo na grešku nemaju ni Barselona, Mančester siti i aktuelni prvak Evrope PSŽ koji svi imaju po 13 bodova i samo ih pobeda u poslednjem kolu ostavlja u trci za plasman u najboljih osam.

Tu su i engleski timovi. Totenhem trenutno ima 14 bodova, a Čelsi i Njukasl po 13.

Atletiko Madrid i Atalanta takođe imaju po 13 bodova, a italijanski velikani Inter i Juventus skupili su po 12.

Ovako trenutno izgleda tabela Lige šampiona:





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Evo i svih parova:

Arsenal – Kairat Almati

Ajaks – Olimpijakos

Pari Sen Žermen – Njukasl

Barselona – Kopenhagen

Atletiko Madrid – Bode Glimt

Real Madrid – Benfika

Bajer Leverkuzen – Viljareal

Liverpul – Karabag

Mančester Siti – Galatasaraj

Napoli – Čelsi

Borusija Dortmund – Inter

Atletik Bilbao – Sporting

PSV – Bajern

Klub Briž – Olimpik Marsej

Ajtraht Frankfurt – Totenhem

Monako – Juventus

Pafos – Slavija Prag

Rojal Union – Atalanta