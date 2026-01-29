Slušaj vest

Rumunski portal "Libertatea" izneo je šokantne novosti o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Saobraćajna nesreća se desila u utorak u blizini Temišvara na putu koji sami Rumuni zovu "putem smrti".

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

 Kombi sa navijačima je preticao jedno vozilo i nije uspeo da se vrati u svoju traku, već se zakucao u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca. Ispovest vozača kamiona ovde možete da pročitate.

"Libertatea" iznosi informaciju da je vozač kombija, u kome je stradalo sedam mladih navijača, navodno koristio drogu.

Istražitelji su kod ostataka vozila pronašli flaše alkohola i nekoliko kesica opojnih supstanci. Takođe su, prema izvorima ovog lista, medicinski testovi vozača pokazali da je imao drogu u krvi.

Prema izvorima rumunskog portala Digi24, ove informacije je potvrdio i jedan od preživelih putnika iz kombija smrti. On je sedeo na prednjem desnom sedištu kombija.

"U minibusu u kojem je sedam ljudi izgubilo život, navodno su pronađene zabranjene supstance, energetski lekovi i alkohol. Takođe, tokom saslušanja, putnik na prednjem desnom sedištu kombija navodno je izjavio da je i vozač pre nesreće povukao nekoliko dimova iz cigarete sa kanabisom, a prema našim informacijama, i dvadesetdevetogodišnji vozač koji je upravljao vozilom je bio pozitivan na zabranjene supstance, nakon analize u Nacionalnom institutu za sudsku medicinu".

Za to vreme, istraga ide u pravcu da se otkrije zašto se vozač nije vrati u svoju traku, već je krenuo direktno na kamion koji je dolazio u susret. Razmatraju se dve hipoteze, ili je u pitanju ljudska greška, ili tehnički kvar na vozilu.

Ne propustiteFudbalISPOVEST VOZAČA KAMIONA KOJI JE USMRTIO NAVIJAČE PAOKA LEDI KRV U ŽILAMA: Prešao sam preko 1.000.000 kilometara i ovo je prvi put...
PAOK, Saobraćajna nesreća
FudbalOVO SU NAVIJAČI PAOK-A KOJI SU POGINULI U STRAVIČNOJ NESREĆI! Tužne sudbine žrtava kombija smrti: Jedan izdržavao roditelje, drugi prvi put krenuo na gostovanje
Navijači PAOK-a
FudbalISPLIVALI NOVI JEZIVI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE! Do tragedije navijača PAOK-a je došlo zbog OVOGA?! Jedan od povređenih sve otkrio!
paok.jpg
FudbalPOJAVIO SE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE KOMBI SA NAVIJAČIMA PAOKA ZAKUCAO U KAMION! Od vozila nije ništa ostalo, ovo je horor! VIDEO
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
FudbalJEZIVA TRAGEDIJA! U STRAVIČNOJ NESREĆI POGINULO SEDAM NAVIJAČA PAOKA! Krenuli na gostovanje u Francusku, pa stradali na surov način! Isplivali detalji užasa
Snimak ekrana 2026-01-27 144425.png

PAOK navijači Izvor: Kurir