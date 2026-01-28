Slušaj vest

Kako je preneo Skaj Sport, dva kluba su se dogovorila oko obeštećenja u iznosu od 36,5 miliona funti (42 miliona evra).

Paketa je obavestio rukovodstvo Vest Hema da želi da napusti klub i da je Flamengo jedina sredina u koju želi da pređe. Brazilski vezista je upravo u tom klubu započeo profesionalnu karijeru.

U saopštenju Vest Hema navodi se da je Paketi dozvoljeno da obavi medicinske preglede i razgovore o ličnim uslovima sa brazilskim klubom, nakon što je postignut dogovor o njegovom trajnom transferu.

"Lukas je jasno stavio do znanja da, iz ličnih i porodičnih razloga, želi da se vrati kući u Brazil i započne novo poglavlje u karijeri, nakon što je u julu 2025. godine oslobođen optužbi za nedolično ponašanje pred Fudbalskom asocijacijom, proces koji je trajao dve godine i izazvao kod njega značajan mentalni pritisak", navodi se u saopštenju kluba.

Iako je klub, zajedno sa šefom stručnog štaba, pokušao da ga ubedi da ostane, Paketa je ostao čvrst u nameri da napusti Vest Hem, zbog čega je transfer na kraju odobren.

Vest Hem je ovom prilikom zahvalio upravi, igračima, zaposlenima i navijačima na kontinuiranoj podršci koju su pružali Paketi tokom njegovog boravka u klubu, posebno u prethodne dve i po godine.

