Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova, a u slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Crvena zvezda Malme

Crveno-beli su trenutno na 11. poziciji sa 13. bodova. Ispred Zvezde su Roma i Ferencvaroš sa 15 bodova, kao i Betis i Porto sa 14 poena.Što se tiče Genka, Belgijanci imaju isti broj poena kao Zvezda, ali i bolju gol-razliku.

Ovako izgleda tabela kolo pre kraja ligaške faze:





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Zvezda juri ove ekipe za direktan plasman u osminu finala.

Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila tri od tih pet ekipa.

Crveno-belima je potrebno da Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu, a Ferencvaroš u Notingemu.

Takođe, prvaku Srbije bi odgovaralo da kod kuće Betis ne pobedi Fejenord, Porto ekipu Rendžersa, kao i Genk tim Malmea.

Dakle Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto, Betis i Genk da ne pobede.

Ne moraju svih peta ekipa, već tri od pomenutih.

Ovo su parovi:

Panatinaikos - Roma

Notingem - Ferencvaroš

Porto - Rendžers

Betis - Fejnord