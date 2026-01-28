OVAKO ZVEZDA MOŽE U TOP 8 LIGE EVROPE: Evo šta je potrebno da se dogodi...
Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova, a u slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.
Crveno-beli su trenutno na 11. poziciji sa 13. bodova. Ispred Zvezde su Roma i Ferencvaroš sa 15 bodova, kao i Betis i Porto sa 14 poena.Što se tiče Genka, Belgijanci imaju isti broj poena kao Zvezda, ali i bolju gol-razliku.
Ovako izgleda tabela kolo pre kraja ligaške faze:
Пласман обезедио Sofascore
Zvezda juri ove ekipe za direktan plasman u osminu finala.
Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila tri od tih pet ekipa.
Crveno-belima je potrebno da Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu, a Ferencvaroš u Notingemu.
Takođe, prvaku Srbije bi odgovaralo da kod kuće Betis ne pobedi Fejenord, Porto ekipu Rendžersa, kao i Genk tim Malmea.
Dakle Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto, Betis i Genk da ne pobede.
Ne moraju svih peta ekipa, već tri od pomenutih.
Ovo su parovi:
Panatinaikos - Roma
Notingem - Ferencvaroš
Porto - Rendžers
Betis - Fejnord
Genk - Malme