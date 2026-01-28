Slušaj vest

Kako je ranije preneo Bi Bi Si (BBC), dva kluba bila su blizu sporazuma, a sada je postignut konačan dogovor po kojem će ofanzivni fudbaler preći u Fulam. Mančester siti će zadržati 20 odsto od narednog transfera igrača, kao i pravo da izjednači svaku buduću ponudu koju Fulam eventualno prihvati.

Sličan mehanizam Siti je iskoristio tokom leta, kada je ponovo angažovao golmana Džejmsa Traforda iz Barnlija, nakon što je taj klub prihvatio ponudu Njukasla.

Bob je u poslednje vreme pao u drugi plan kod Pepa Gvardiole, posebno nakon januarskog dolaska Antoana Semenja iz Bornmuta. Posle pobede Sitija nad Vulverhemptonom, Gvardiola je potvrdio da postoje razgovori o njegovom odlasku.

"Znam da postoje glasine i pregovori", rekao je Gvardiola, a na pitanje da li Bob želi da napusti klub kratko je dodao: "Mislim da želi".

Norveški reprezentativac je ove sezone zabeležio 15 nastupa za Mančester siti, ali bez postignutog gola. Poslednji put je igrao 17. decembra protiv Brentforda u Liga kupu, kada je zbog povrede morao da napusti teren već u ranoj fazi utakmice.

Za njegove usluge interesovanje je pokazala i Borusija Dortmund, dok će u Fulamu Bob igrati zajedno sa sunarodnikom Sanderom Bergeom. Ove godine upisao je šest nastupa za reprezentaciju Norveške i pomogao nacionalnom timu da izbori plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo.

Bob je prethodnu sezonu gotovo u potpunosti propustio zbog preloma noge zadobijenog na treningu u avgustu 2024. godine.

Fulam se trenutno nalazi na sedmom mestu Premijer lige, sa samo jednim porazom u poslednjih sedam utakmica, a klub je ujedno poslao i ponudu od 28 miliona funti za napadača PSV Ajndhovena Rikarda Pepija.

(Beta)