Kako se navodi, barovi, restorani, kladionice i slični objekti moraju da imaju posebnu pretplatu kako bi legalno prikazivali utakmice La Lige. Liga je istakla da legalni prenosi imaju posebno slovo u uglu ekrana, što navijačima omogućava da lako prepoznaju da li je emitovanje dozvoljeno.

U slučaju da primete neovlašćeno prikazivanje utakmica, građani mogu da pošalju mejl La Ligi uz fotografije ili druge dokaze, kako bi se prekršaj proverio.

Iz La Lige su takođe naveli da postoji poseban kanal putem kojeg navijači mogu anonimno da prijave ilegalne prenose.

La Liga se godinama smatra jednom od najaktivnijih evropskih fudbalskih liga u borbi protiv piraterije i audio-vizuelnih prevara.

(Beta)

