Dvadesetsedmogodišnji Luis vraća se na "Vila park" u drugom mandatu, pošto dolazi iz Juventusa nakon što je njegova pozajmica u Notingem Forestu ranije prekinuta. Ugovor uključuje i opciju otkupa, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Dolazak iskusnog veznog igrača predstavlja važno pojačanje za ekipu trenera Unaija Emerija, koji se suočava sa ozbiljnim problemima u sredini terena zbog povreda. Klub je ranije saopštio da će Juri Tilemans odsustvovati do 10 nedelja, dok će kapiten Džon Mekgin biti van terena oko dva meseca. Bubakar Kamara je, zbog povrede kolena, završio sezonu.

Aston Vila je Luisa prodala Juventusu 2024. godine za 42,35 miliona funti, ali je Brazilac prošle sezone upisao svega tri starta u Seriji A. Tokom leta je prešao u Notingem Forest, gde je stalni transfer zavisio od broja odigranih utakmica, ali taj uslov nije ispunio, pošto je u Premijer ligi započeo samo jedan meč pod vođstvom Šona Dajča.

Interesovanje za Luisa pokazao je i Čelsi, ali su izvori naveli da je Brazilac preferirao povratak u Aston Vilu, za koju je između 2019. i 2024. godine odigrao ukupno 204 utakmice.

Aston Vila se trenutno nalazi na trećem mestu Premijer lige, sa četiri boda manje od vodećeg Arsenala, a već je obezbedila plasman u osminu finala Lige Evrope, kolo pre kraja ligaške faze takmičenja.

(Beta)