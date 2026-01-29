Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak očekuje utakmica poslednjeg kola ligaškog dela Lige Evrope protiv španske Selte.
SPEKTAKL NA MARAKANI: Evo gde možete gledati prenos meča Crvena zvezda - Selta
Meč Crvene zvezde i Selte na programu je od 21.00 čas na stadion "Rajko Mitić", a možete ga gledati na kanalima RTS 1 i Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Foto: Petter Arvidson ©/2025 Petter Arvidson/Starsport.rs ©
Crveno-beli su izborili plasman u nokaut fazu, ostaje samo da se vidi sa koje pozicije.
U slučaju da tim Dejana Stankovića uspe da se probije među osam najboljih igraće direktno u osmini finala Lige Evrope.
U suprotnom čega ga plej-of u kojem će se boriti ekipe plasirane od 9. do 24. pozicije na tabeli.
