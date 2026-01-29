Slušaj vest

Meč Crvene zvezde i Selte na programu je od 21.00 čas na stadion "Rajko Mitić", a možete ga gledati na kanalima RTS 1 i Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Foto: Petter Arvidson ©/2025 Petter Arvidson/Starsport.rs ©

Crveno-beli su izborili plasman u nokaut fazu, ostaje samo da se vidi sa koje pozicije.

U slučaju da tim Dejana Stankovića uspe da se probije među osam najboljih igraće direktno u osmini finala Lige Evrope.

U suprotnom čega ga plej-of u kojem će se boriti ekipe plasirane od 9. do 24. pozicije na tabeli.