Fudbalski savez Beograda i Gradska opština Čukarica zvanično su najavili novo izdanje Zimskog fudbalskog turnira „Čukarica 2026“, koji će biti održan od 31. januara do 22. februara na terenima na Adi Ciganliji.

Turnir tradicionalno okuplja ekipe sa teritorije Čukarice i drugih beogradskih opština, uz jasnu poruku očuvanja tradicije i kontinuiranog podizanja nivoa organizacije. Posebnu vrednost ovogodišnjem turniru daju i ženske fudbalske ekipe, kao i gosti turnira – ŽFK „Latice“ iz Leška (Kosovo i Metohija) i ŽFK Crvena zvezda.

Zimski turnir Čukarica Foto: Fudbalski savez Beograda

Konferencija za medije

Na konferenciji za medije, ispred Fudbalskog saveza Beograda, prisutni su bili predsednik Nikola Lazetić i potpredsednica Fudbalskog saveza Beograda i Fudbalskog saveza Srbije, Sandra Sremčević.

Predsednik Fudbalskog saveza Beograda, Nikola Lazetić, obratio se prisutnima tokom žrebanja i istakao da će Savez nastaviti sa unapređenjem turnira, uz jasnu nameru da on već od naredne godine bude još kvalitetniji i podignut na viši nivo.

On je tom prilikom najavio da će u narednih četiri do pet meseci uslediti kompletna rekonstrukcija kompleksa na Adi Ciganliji, čime će Beograd dobiti savremen sportski objekat sposoban za organizaciju brojnih turnira i sportskih manifestacija, među kojima će Zimski turnir „Čukarica“ imati značajno mesto.

Podrška razvoju ženskog fudbala

Potpredsednica Fudbalskog saveza Beograda i Fudbalskog saveza Srbije, Sandra Sremčević, istakla je da turnir ima poseban značaj za Beograd, posebno iz ugla razvoja ženskog fudbala.

Ona je podsetila da je prošle godine turnir bio pilot-projekat, u okviru kog su po prvi put učestvovale i ženske fudbalske ekipe. Ove godine ta praksa je nastavljena i unapređena, tako da će turnir otvoriti dve ženske fudbalske ekipe, dok će ukupno učestvovati četiri ženske fudbalske ekipe.

Istaknuto je da je plan i zajednički dogovor da u narednim godinama turnir bude zastupljen sa približno jednakim brojem muških i ženskih ekipa, čime se daje značajan doprinos razvoju i afirmaciji ženskog fudbala na teritoriji Beograda.

Detalji turnira

Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu, 31. januara, u 11 časova.

Na turniru će učestvovati ukupno 12 muških ekipa, sedam klubova sa teritorije Gradske opštine Čukarica i pet ekipa sa drugih beogradskih opština, kao i četiri ženske fudbalske ekipe.

Zimski turnir „Čukarica“ ima poseban značaj za ekipe koje u zimskom periodu nemaju adekvatne uslove za rad, kao i za sve klubove koji žele kvalitetnu pripremu za nastavak sezone. Kroz odigravanje utakmica u takmičarskom ritmu, učesnici stiču neophodnu formu i podižu nivo spremnosti za drugi deo prvenstva.