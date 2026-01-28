Tim Žozea Murinja je zahvaljujući gol-razlici pretekao Marsej, a ujedno je izbacio Real iz prvih osam
Fudbal
ČUDO U LISABONU: Golman Benfike u 98. minutu izbacio Real iz prvih osam! Tim Žozea Murinja obezbedio plej-of
Poslednje kolo ligaškog dela donelo je mnogo uzbuđenja u Ligi šampiona.
Ipak, izdvaja se duel u Lisabonu gde je Benfika u 98. minutu golom golmana Anatolija Trubina savladala Real 4:2 i obezbedila plasman u plej-of.
Tim Žozea Murinja je zahvaljujući gol-razlici pretekao Marsej, a ujedno je izbacio Real iz prvih osam.
Tako će i Madriđani, kao i Benfika, morati u plej-of gde igraju ekipe između 9. i 24. mesta.
