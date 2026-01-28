Stanković je postigao gol u 79. minutu, a domaćin je posle njegovih asistencija postizao golove
SRBIN ČINIO ČUDA: Stanković sa golom i dve asistencije potopio Marsej i odveo Briž u plej-of
Belgijanci su na krilima srpskog reprezentativca Aleksandra Stankovića potopili Marsej rezultatom 3:0.
Stanković je postigao gol u 79. minutu, a domaćin je posle njegovih asistencija postizao golove u 4. i 11. minutu.
Strelci su bili Diakon i Verment.
