Fudbaleri belgijskog Briža izborili su učešće u plej-of fazi Lige šampiona.

Belgijanci su na krilima srpskog reprezentativca Aleksandra Stankovića potopili Marsej rezultatom 3:0.

Foto galerija Lige šampiona Foto: AllShotLive / Actionplus / Profimedia, David Blunsden / Actionplus / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia

 Stanković je postigao gol u 79. minutu, a domaćin je posle njegovih asistencija postizao golove u 4. i 11. minutu.

Strelci su bili Diakon i Verment.

