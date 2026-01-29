Slušaj vest

Neviđeni spektakl priredili su sinoć ljubiteljima fudbala fudbaleri Benfike i Real Madrida.

Benfika je u Lisabonu posle preokreta savladala Real rezultatom 4:2 i tako obezbedila mesto u nokaut fazi Lige šampiona, a junak portugalskog kluba bio je Anatoli Turbin koji je u osmom minutu nadoknade postigao gol za veliko slavlje svog tima.

Pobeda od 3:2 nije bila dovoljna Portugalcima za prolaz dalje, bio im je neophodan još jedan gol, pa su u završnici meča krenuli na sve ili ništa.

Čudesni Žoze Murinjo osetio je da bi čovek odluke mogao biti upravo Turbin. "Posebni" je jasno pokazao Ukrajincu da krene u kazneni prostor i pokuša da postigne gol i ovaj je to odmah učinio.

Nakon centaršuta iz slobodnjaka glavom je sjajno zahvatio loptu i poslao je u mrežu protivnika.

"Znao sam da može to da uradi. Pre nekoliko sedmica igrali smo protiv Porta, otišao je tamo i malo je falilo da postigne gol. Znao sam da je momak sposoban za to. Neverovatan gol", rekao je nakon meča oduševljeni Murinjo.

Murinjo je otkrio da u jednom momentu nije znao da pobeda od 3:2 neće biti dovoljna njegovom timu za prolaz.

"Rečeno mi je da je pobeda dovoljna kada sam napravio poslednje dve izmene. Odlučio sam da "zaključam vrata". Nekoliko sekundi kasnije su mi rekli da nam je potreban još jedan gol", otkrio je Žoze.

"Imali smo sreće što smo dobili slobodan udarac, momak je tamo otišao i pogodio", dodao je slavni stručnjak.