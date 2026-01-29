Slušaj vest

Sve je spremno za spektakl i jedan od turnira sa najvećom tradicijom, kako u Beogradu i Srbiji, tako i u ovom delu Evrope.

Novo izdanje zimskog turnira Čukarica održaće se od 31. januara do 22. februara, a ove godine pomeriće se granice i podići nivo organizacije.

Mesto događaja biće tereni na Adi Ciganliji, na turniru će se okupiti ekipe sa Čukarice i iz drugih beogradskih opština, uz jasnu poruku da Čukarica nastavlja da čuva tradiciju i podiže nivo organizacije.

Posebni gosti turnira su ekipa ŽFK „Latice“ sa Kosova i Metohije i ŽFK Crvena zvezda, koje će svojim prisustvom dodatno uveličati turnir.

Na konferenciji za štampu i žrebu za turnir prisustvovali su i predstavnici fudbalskih institucija i gosti kao što su Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda, Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije i ovogodišnji promoter turnira, kao i gosti iz Grada Budve – Darko Čelebić, sekretar za lokalnu samoupravu, i Jovo Perović, odbornik Skupštine opštine Budva.

Svečano otvaranje turnira na kom učestvuje 12 ekipa zakazano je za subotu 31. januar od 11 časova. Na turniru će igrati sedam ekipa sa Čukarice, pet timova sa drugih opština i četiri ženske ekipe.

Većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić, otkrio je i dalje planove za turnir na Čukarici.

- U prijatnom susretu sa Nikolom Lazetićem, predsednikom Fudbalskog saveza Beograda i Sandrom Sremčević, potpredsednicom Fudbalskog saveza Srbije, imao sam otvoren i konstruktivan razgovor o budućnosti Zimskog turnira na Čukarici. Razmenili smo razmišljanja i ideje i sagledali pravac u kojem bi već od naredne godine i Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez Beograda mogli možda ozbiljnije da se uključe u samu organizaciju turnira. Verujem da bi takva saradnja dala ovom turniru novu dimenziju i omogućila mu da se razvija u korak sa vremenima koja dolaze - počeo je priču Bulić, pa se zahvalio na podršci ljudima koji su turnir podržali:

- Želim da se iskreno zahvalim prijateljima Sportskog saveza Čukarice 2018, koji su nam pružili značajnu podršku u organizaciji boravka i gostoprimstva za devojke sa Kosova i Metohije, odnosno Žensku fudbalsku akademiju „Latice“ iz Leška. Zahvaljujući njihovoj pomoći, devojke će tokom boravka u Beogradu prespavati dve noći, a pored učešća na samom turniru imaće priliku da dva dana provedu u našem gradu, da upoznaju Beograd i Čukaricu, i ponesu sa sobom lepe utiske i uspomene. Ovakvi gestovi podrške i pažnje pokazuju koliko sport može da spaja ljude i da bude više od igre.

Posebno se Bulić zahvalio Sandri Sremčević i Nikoli Lazetiću.

- Želim da se lično i iskreno zahvalim Sandri Sremčević, potpredsednici Fudbalskog saveza Srbije, i Nikoli Lazetiću, predsedniku Fudbalskog saveza Beograda, koji su se odazvali mom pozivu i bili prisutni na ovoj konferenciji za štampu. Njihovo prisustvo za nas ima poseban značaj, jer pokazuje razumevanje i podršku za turnir koji godinama gradimo na Čukarici. Iako nose velike i odgovorne funkcije, svojim dolaskom su dali dodatnu težinu zvaničnoj najavi turnira i samoj konferenciji za štampu. Hvala im na vremenu, podršci i pažnji koju su posvetili ovom događaju - zaključio je Đorđe Bulić.

