Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima fudbala fudbaleri Benfike i Real Madrida.

Benfika je u Lisabonu sinoć savladala kraljevski klub rezultatom 4:2 i tako obezbedila plasman u nokaut fazu Lige šampiona, a apsolutni junak utakmice bio je golman portugalskog tima Anatoli Turbin, koji je u osmom minutu nadoknade meča postigao gol za prolaz svog tima.

Pobeda od 3:2 nije bila dovoljna Portugalcima za prolaz dalje, bio im je neophodan još jedan gol, pa su u završnici meča krenuli na sve ili ništa.

Čudesni Žoze Murinjo osetio je da bi čovek odluke mogao biti upravo Turbin. "Posebni" je jasno pokazao Ukrajincu da krene u kazneni prostor i pokuša da postigne gol i ovaj je to odmah učinio.

Nakon centaršuta iz slobodnjaka glavom je sjajno zahvatio loptu i poslao je u mrežu protivnika.

Pogledajte spektakularan gol ukrajinskog golmana za eksploziju oduševljenja u Lisabonu.