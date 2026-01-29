DEJAN STANKOVIĆ SPREMA SELTI VELIKO IZNENAĐENJE! Ovo niko nije očekivao - dve promene u timu, ali je jedna posebno zanimljiva!
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas dočekuju Seltu u poslednjem meču prve faze Lige Evrope.
Crveno-bele čeka težak zadatak protiv odlične španske ekipe, a Dejan Stanković najavio je da će ići na pobedu.
Prema našim informacijama, Stanković će u odnosu na susret protiv Malmea napraviti dve promene u timu, a jedna će biti iznenađujuća.
Mirko Ivanić počeće susret umesto Aleksandra Kataija što i nije veliko iznenađenje, ali će Nikola Stanković biti starter umesto Vladimira Lučića što je malo ko očekivao.
Očigledno Stanković želi da ojača defanzivu po bokovima, kako bi sprečio brzu tranziciju Selte i u poslednjih deset minuta meča u Malmeu, trener Zvezde je probao ovu taktiku i delovalo je dobro.
Sastav Crvene zvezde za Seltu trebalo bi da izgleda ovako:
Mateus – Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Stanković, Kostov, Ivanić – Arnautović.
BONUS VIDEO: