Bivši kapiten kluba iz Humske boravio je na stadionu danas na stadionu i utanačio povratak u klub u kome je već ostavio traga tokom skoro četiri godine mandata, navodi isti izvor.

Saša Zdjelar je ponikao u redovima OFK Beograda, gde je potpisao i prvi profesionalni ugovor, a zatim je igrao u Olimpijakosu, Majorki kao pozajmljen igrač grčkog kluba i Partizanu. U Humskoj je bio do 2022. godine kada je prešao u redove CSKA iz Moskve. U Rusiji je još igrao za Zenit, sa kojim se rastao krajem leta, od kada nije imao angažman.