SAŠA ZDJELAR SE VRAĆA U PARTIZAN! Bomba iz Humske ulice: Bivši kapiten opet u crno-belom dresu!
Prema pisanjima portala Telegraf, Partizan je aktivirao zimsku transfer bombu i u Humsku ulicu vratiće se nekadašnji kapiten crno-belih, Saša Zdjelar.
Bivši kapiten kluba iz Humske boravio je na stadionu danas na stadionu i utanačio povratak u klub u kome je već ostavio traga tokom skoro četiri godine mandata, navodi isti izvor.
Uz njega, u Partizan stiže i Stefan Mitrović, te će ovaj tandem iskusnih fudbalera imati mentorsku ulogu kod mlađih igrača.
Saša Zdjelar je ponikao u redovima OFK Beograda, gde je potpisao i prvi profesionalni ugovor, a zatim je igrao u Olimpijakosu, Majorki kao pozajmljen igrač grčkog kluba i Partizanu. U Humskoj je bio do 2022. godine kada je prešao u redove CSKA iz Moskve. U Rusiji je još igrao za Zenit, sa kojim se rastao krajem leta, od kada nije imao angažman.
