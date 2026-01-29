Slušaj vest

Prema pisanjima portala Telegraf, Partizan je aktivirao zimsku transfer bombu i u Humsku ulicu vratiće se nekadašnji kapiten crno-belih, Saša Zdjelar.

Bivši kapiten kluba iz Humske boravio je na stadionu danas na stadionu i utanačio povratak u klub u kome je već ostavio traga tokom skoro četiri godine mandata, navodi isti izvor.

Saša Zdjelar Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Uz njega, u Partizan stiže i Stefan Mitrović, te će ovaj tandem iskusnih fudbalera imati mentorsku ulogu kod mlađih igrača.

Saša Zdjelar je ponikao u redovima OFK Beograda, gde je potpisao i prvi profesionalni ugovor, a zatim je igrao u Olimpijakosu, Majorki kao pozajmljen igrač grčkog kluba i Partizanu. U Humskoj je bio do 2022. godine kada je prešao u redove CSKA iz Moskve. U Rusiji je još igrao za Zenit, sa kojim se rastao krajem leta, od kada nije imao angažman.

Ne propustiteFudbalISKUSNI VEZISTA U PREGOVORIMA SA PARTIZANOM! Čeka se konačni dogovor - veliko pojačanje u najavi!
FK Partizan
FudbalCRNO-BELI NOVOGODIŠNJI PAKETIĆ OD DEDA MRAZA! Nekadašnji kapiten se vraća u Partizan?
zvezdapartizan20221127979.jpg
FudbalLJUBIMAC GROBARA PONOVO TRENIRA SA PARTIZANOM: Da li to znači i povratak u crno-bele redove?
zvezdapartizankupfinale18784.jpg
FudbalSADA JE I ZVANIČNO: Zdjelar i Zenit sporazumno raskinuli ugovor
profimedia-0970893850.jpg

 BONUS VIDEO:

SAŠA ZDJELAR POSLE REMIJA SA LUČANIMA U UŽICU Izvor: Kurir