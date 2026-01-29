HUMSKA PODRHTAVA! Partizan aktivirao dve bombe! Odličan posao čelnika crno-belih, klub se oglasio saopštenjem i oduševio navijače!
Dileme više nema - FK Partizan aktivirao je dve zimske bombe.
Saša Zdjelar i Stefan Mitrović novi su fudbaleri Partizana i ovo je sjajan posao čelnika crno-belih. Klub iz Humske oglasio se i saopštenjem u kom je potvrdio vesti koje su obradovale navijače.
- Saša Zdjelar i Stefan Mitrović novi fudbaleri Partizana!
Sportski sektor Fudbalskog kluba Partizan postigao je dogovor o angažovanju dva iskusna fudbalera koja će pomoći ekipi u borbi za šampionsku titulu u Superligi Srbije, a u pitanju su nekadašnji kapiten Parnog valjka Saša Zdjelar i pouzdani defanzivac Stefan Mitrović.
Saša Zdjelar i Stefan Mitrović će u petak, 30. januara putem zvaničnih kanala komunikacije FK Partizan biti predstavljeni kao novi članovi jesenjeg šampiona - stoji u saopštenju Partizana.
