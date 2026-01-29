Slušaj vest

Legendarni brazilski fudbaler Romario uvek je privlačio veliku pažnju. Prvo kao fudbaler majstorijama na terenu, a onda i van njega.

Sa svega 169 centimetara Romario nije imao izbora na fudbalskom terenu, pogotovo u Brazilu, pogotovo u Rio de Žaneiru gde je rođen. Morao je da bude fantastičan dribler, morao je da bude izuzetno snalažljiv. I bio je.

Bio je 'kralj šesnaesterca'. Imao je fantastičnu tehniku, imao je munjevito brz prvi korak, a ono po čemu je možda i najprepoznatljiviji je šut špicem kopačke. Nije on taj udarac izumeo, igrači su to radili i pre njega, ali svi koji su nekada igrali fudbal i pokušali na taj način da postignu gol znaju koliko je teško usmeriti loptu da ide baš tamo gde su zamislili. A Romario je tim udarcem pogađao 'malu mrežu' kao od šale.

Bio je član reprezentacije koja je osvojila Svetsko prvenstvo 1994. godine.

Izabran je za najboljeg fudbalera godine i dobio Zlatnu loptu 1994. godine, a izabran je i za člana FIFA Drim tima. Pele ga je uvrstio na listu 125 najvećih živih fudbalera — FIFA 100.

Podržao našu zemlju za vreme NATO bombardovanja

NATO agresija na Jugoslaviju 1999. godine izazvala je reakcije, ne samo sportista iz Srbije i Crne Gore.

Sportisti širom sveta su protestvovali protiv bombardovanja nedužnog stanovništva, ajedan od onih koji je javno pokazao svoj stav je tada najveća brazilska fudbalska zvezda Romario.

Romario je 19. aprila 1999. godine tokom velikog brazilskog derbija Flamengo - Vasko, postigao gol u 19. minutu i tom prilikom pokazao majicu sa jasnom porukom koju je nosio ispod dresa.

"Bez rata! Mir u svetu!", pisalo je na majici.

Hiljaditi pogodak

20. maja 2007. Romario je postigao hiljaditi pogodak, izvodeći penal za FK Vasko da Gama protiv FK do Resife.

Brazilska štampa ga je proglasila jednim od retkih igrača koji su premašili ovaj broj golova, poput Pelea i Puškaša. Hiljaditi gol je privukao pažnju brazilske i međunarodne štampe, a igra je prekinuta 20 minuta zbog slavlja sa navijačima.

Pojavile su se i kontroverze oko istinitosti tolikog broja golova, jer je njegov istraživački tim navodno brojao golove postignute u juniorskim takmičenjima, prijateljskim i nezvaničnim utakmicama. FIFA je čestitala Romariju na jubilarnom golu, ali je saopšteno da je on zvanično na 929 postignutih golova.

Tukao se sa kim je stigao

Romario je ostao upamćen i po brojnim incidentima na terenu i van njega.

Tukao se Brazilac sa kim god da je stigao, pa je tako razmenjivao pesnice sa protivničkim igračima, navijačima, ma... Ko god da mu se zamerio nije dobro prošao.

Ponižavao Ronalda

Brazilac Ronaldo je na vrhunskoj sceni trajao kratko, tek desetak godina, ali mu je i to bilo dovoljno da ostavi dubok trag, zbog čega ga mnogi smatraju najboljim fudbalerom u istoriji.

Legendarni "Zuba" je svoje prvo Svetsko prvenstvo igrao kao 18-godišnjak 1994. godine. Tada je u napadu imao konkurenciju u vidu iskusnih Romarija i Bebeta.

Ronaldo se prisetio kako ga je Romario ponižavao, jer ga je terao da mu čisti kopačke.

"Njih dvojica su bili inspiracija za mene, ali je Romario bio ku*in sin jer je mlađe igrače terao da mu čistimo kopačke ili donosimo kafu."

Nakon toga, 1997. godine stvari su promenile, Ronaldo je postao puno ozbiljnija konkurencija pa mu je Romario jednom prilikom napravio i smicalicu.

"Uoči jednog trenina pred meč Kopa Amerika Romario mi je prišao i rekao da se pripremim da idemo u izlazak. 'Već sam pripremio merdevine da pređemo hotelski zid, a ispred će nas čekati taksi', rekao mi je."

"U hotel smo se vratili u pet ujutro i sledećeg dana sam bio preumoran na treningu. Shvatio sam da je to Romario uradio namerno kako bi zauzeo moje mesto u prvih 11", ispričao je Ronaldo.

Ronaldo i Romario su tada činili famozni Ro-Ro tandem i zajedno su osvojili Kopa Amerika. Ronaldo je nakon toga sjajno igrao na Mundijalima 1998. i 2002. godine, a interesantno da Romario uopšte nije dobio pozive.

Političar

On je legenda. Fudbalska. Ali Romario nije tako dobro prošao na političkom terenu. Od 2010, kada je ušao parlament, mnogi su se razočarali u njega. Gonjen brojnim skandalima želeo je da postane guverner Rio de Žaneira.

Velika je bila euforija kada je bivši fudbalski as 2010. godine ušao u parlament kao poslanik Socijalističke stranke Brazila (PSB). Tada je obećao da će u politiku uneti hrabrost i posvećenost, koje su ga krasile kao fudbalera.

Samo što je ušao u parlament privukao je veliku pažnju. Napao je korumpirani Brazilski fudbalski savez i FIFU. Istovremeno se založio za sport i prava osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju – kao otac četiri ćerke, od kojih jedna ima Daunov sindrom.

Mnogim Brazilcima su se sviđale Romariova hrabrost i autentičnost. Govorio je što misli i delovalo je kao da neće biti upleten u – Brazilu svojstvenu – korupciju. Tako je 2011. godine bio jedan od najvrednijih parlamentaraca. Godinu dana kasnije njegova fotografija se našla na naslovnoj strani brazilskog „Rolling Stone“ magazina, uz naslov: „Šta misli poslanik koji izaziva sistem“. Romario je iz fudbalskog junaka prerastao u političku zvezdu.

Međutim, Romariov problem je što je kod mnogih ljudi izgubio verodostojnost. Upleten je u brojne skandale. Reč je o korupciji i nepotizmu, a sve je počelo kada je jedan njegov prijatelj i savetnik bio optužen za ubistvo. Romario ga nije otpustio ni kada su počeli da se pojavljuju dokazi.

Zatim je doveo više svojih prijatelja i rođaka u sportsku upravu Rio de Žaneira, čiji šef je izabran po njegovoj preporuci. Pokušao je da zataška veliki deo svog imetka, sklonivši ga kod sestre i majke. U njegovom prisustvu vlasti su zaplenile jedan “porše” koji je bio registrovan na njegovu sestru.

Smuvao ćerkinu drugaricu

Pre desetak godina svet je potresao skandal u kome je glavni lik bio upravo Romario. Bivši brazilski fudbalski reprezentativac bio je u vezi sa Diksi Prat, koja je tada imala samo 19 godina.

Romario se sa slikama nove devojke pohvalio na društvenim mrežama, a brazilski mediji naveli su da su njih dvoje u vezi od oktobra 2014. godine. Diksi prijateljica njegove ćerke, a zajedno su proveli novogodišnje i božićne praznike.

Romario ima tri braka iza sebe, a od treće supruge Izabele Bitenkur se razveo 2012. godine. Lokalni mediji su tada posebno istakli jednu zanimljivost, a to da je slavni fudbaler 1994. godine sa nacionalnim timom osvojio svetsku titulu kada se Diksi nije ni rodila.

Žene draže od fudbala

Legendarni fudbaler Brazila Romario ne prestaje da intrigira svetsku fudbalsku javnost detaljima iz svog privatnog života.

"Bio sam na doping kontroli i kada se završio meč na Marakani, želeo sam da proslavim dobre rezultate testa sa devojkom. Sačekali smo u svlačionici da svi odu sa stadiona pa smo zatim vodili ljubav nasred stadion", izjavio je Romario.

Govoreći o svojoj intimi, slavni fudbaler Karioka, priznao je i da voli da orgija.

"Imao sam iskustva i po tom pitanju. U ovom slučaju sam više voleo da zbijam šale na tuđ račun, ali sam i sam doživljavao neke avanture. Orgije su nešto uobičajeno u ekipnim sportovima. Pošto sve radimo zajedno, zašto ne bi kolektivno i delili intimu", rekao je jednom prilikom Romario.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je slavni fudbaler više puta naglasio kako su žene jedina stvar koju više voli od fudbala. Sudeći po ovakvim izjavama, deluje da je svaka priča istinita i lako mu možemo verovati u svaki detalj privatnog života koji je očigledno bio veoma zanimljiv i uzbudljiv.