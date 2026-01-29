Slušaj vest

Sedmorica navijača PAOK-a nastradala su u utorak u saobraćajnoj nesreći kod Temišvara u Rumuniji.

Kombi sa navijačima solunskog kluba naleteli su na kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca na auto-putu DN6, koji sami Rumunu nazivaju "putem smrti". Kako su lokalni mediji izvestili, ova nesreća je najgora koja se dogodila u poslednjih najmanje 20 godina u ovom kraju. U nesreći su stradali mladi navijači solunskog kluba, a grčki mediji otkrili su identitet sedmorice momaka koji su izgubili život u stravičnoj saobraćajki u Rumuniji.

U crnom kombiju nastradali su 31-godišnji Hristos iz Poličnija u Solunu. Hristos je radio u raznim ugostiteljskim objektima kako bi izdržavao roditelje i braću i sestre. Od novca koji bi mu preostao, putovao je na utakmice PAOK-a. Drugi je Vačos, Grk poreklom iz Gruzije, koji živi u Kateriniju. Od malih nogu nije propuštao utakmice "Dvoglavih" na stadionu Tumba, ali je sada prvi put krenuo na gostovanje. Tri osobe iz kombija smrti su iz Aleksandrije Imatije. U pitanju su trojica drugara Georgios, Konstantinos i Dimitris. "Mladi orlovi", kako su ih zvali, bili su nerazdvojni u kraju, školi, na tribini. Iz ovog kraja je i sedma žrtva, Vasilis Palos, koji je poreklom iz Albanije. Pored sedam poginulih, još tri osobe su povređene u udesu.

Čitava planeta ostala je u šoku zbog ove tragedije, a prijatelj stradalog Dimitrisa, izvesni Janis Konstantinidis, na Fejsbuku je objavio bolnu oproštajnu poruku.

- Upoznao sam te pre otprilike šest godina – vedrog, nasmejanog i punog optimizma za budućnost – kada si došao u firmu i odlučio da započneš stručnu praksu za svoju prvu tehničku diplomu. Tvoja vrednoća, poštenje i blagost karaktera bili su jedinstveni, a želja za učenjem neverovatna. Od prvog trenutka osećali smo da sam ja dobio drugog sina, a ti drugog oca. Ti si u meni video učitelja, a ja u tebi učenika, uostalom, tako si me često i zvao: „Učitelju“, pitajući me za savete.

Pre samo nekoliko dana razgovarali smo o praksi za tvoju drugu diplomu i planovima da potom preuzmeš tehnički sektor firme. Brinulo me je to što si pratio svoju voljenu ekipu PAOK na gostujućim utakmicama i često sam te savetovao da izbegavaš nerede i da paziš na sebe. Najčešće si me slušao s poštovanjem.

Tvoja ljubav prema radu, umetnosti, nauci i budućnosti bila je ogromna, ali je ljubav prema PAOK-u bila još veća. U ponedeljak si mi rekao da ćeš sa prijateljima putovati u Francusku kako bi bodrio klub. Pokušao sam da te odgovorim, ali si me umirio rekavši da idete svi zajedno kombijem, preko Italije. Kako se u toj priči pojavila Rumunija – ni danas ne znam. Rekao si mi samo: „Ne brini, isto takvo putovanje smo već imali pre nekog vremena.“

Nažalost, kobni trenutak, zla sudbina i možda greška od samo jedne sekunde odveli su te na put bez povratka.

Dimitrise, naš bol, tuga i žalost su neizmerni. Suza imamo previše, a ponajviše ih ima tvoja voljena majka, koja te je imala kao jedinog i najdražeg sina. Tuga je ogromna i za tvoju voljenu Elpidu, s kojom smo razgovarali da ćeš je uskoro zaprositi kod njenih, i s kojom smo tražili dom u kojem biste započeli zajednički život.

Tvoja blagost, ljubav prema ljudima oko sebe i tvoj iskreni, svetli osmeh ostaće zauvek urezani u našim srcima i sećanjima.

Srećan ti put, dete moje. Tvoj drugi otac i učitelj, Janis - stoji u oproštajnom pismu.

