ŽESTOK UDARAC ZA ASTON VILU! Tilemans do aprila van terena!
Fudbaler Aston Vile Juri Tilemans odsustvovaće minimum 10 nedelja sa terena zbog povrede.
Tilemans je na utakmici protiv Njukasla povredio skočni zglob i nakon detaljnih pregleda utvrđeno je da je reč o ozbiljnijoj povredi.
"Tilemans će odsustvovati osam do 10 nedjelja. Kamara neće igrati ove sezone, Mekgin će odsustvovati šest do osam nedjelja. Nakon informacija o tim igračima, moramo da vidimo vezni red u predstojećim utakmicama", rekao je trener Emeri.
