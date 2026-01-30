Slušaj vest

Fudbaler Aston Vile Juri Tilemans odsustvovaće minimum 10 nedelja sa terena zbog povrede.

Tilemans je na utakmici protiv Njukasla povredio skočni zglob i nakon detaljnih pregleda utvrđeno je da je reč o ozbiljnijoj povredi.

"Tilemans će odsustvovati osam do 10 nedjelja. Kamara neće igrati ove sezone, Mekgin će odsustvovati šest do osam nedjelja. Nakon informacija o tim igračima, moramo da vidimo vezni red u predstojećim utakmicama", rekao je trener Emeri.

Ne propustiteFudbalBRAZILAC STIGAO NA "VILA PARK" Daglas Luis na pozajmici u Aston Vili
profimedia-1041410895.jpg
FudbalASTON VILA DOVELA POJAČANJE IZ ROME: Tami Ejbraham se vratio u Premijer ligu
profimedia-1041410895.jpg
FudbalPLAVCI SLAVILI U LONDONSKOM DERBIJU: Pobede Aston Vile, Čelsija i Notingem Foresta u Premijer ligi
profimedia-1069237246.jpg
FudbalPREMIJERLIGAŠ REŠIO PITANJE NAPADAČA! Aston Vila izdvaja ozbiljan novac i odriče se svog fudbalera
Temi Ejbraham

Reakcija Dejana Stankovića na gol Zvezda Malme Izvor: TV Arena sport/Screenshot

.