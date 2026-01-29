Slušaj vest

Fudbaleri Benfike u nestvarnoj utakmici uspeli su da šokiraju Real iz Madrida i golom čuvara mreže Anatolija Turbina u dubokoj nadoknadi stigli su do 4:2 i prolaska u narednu rundu Lige šampiona.

Posle pogotka Turbina, čitav stadion je pao u trans, a posebno je srećan bio Žoze Murinjo.

Čuveni portugalski stručnjak još jednom je dokazao zbog čega ga zovu "Gospodin Posebni", te je otrčao u zagrljaj dečaku koji je skupljao lopte pored terena.

Dečak se zbunio, ali je takođe pao u trans, te je njihova proslava oduševila čitavu planetu, a možete je videti u fotografijama iznad, ali i sledećem snimku:

"Znao sam da može to da uradi. Pre nekoliko sedmica igrali smo protiv Porta, otišao je tamo i malo je falilo da postigne gol. Znao sam da je momak sposoban za to. Neverovatan gol", rekao je nakon meča oduševljeni Murinjo.

Murinjo je otkrio da u jednom momentu nije znao da pobeda od 3:2 neće biti dovoljna njegovom timu za prolaz.

"Rečeno mi je da je pobeda dovoljna kada sam napravio poslednje dve izmene. Odlučio sam da "zaključam vrata". Nekoliko sekundi kasnije su mi rekli da nam je potreban još jedan gol", otkrio je Žoze.

"Imali smo sreće što smo dobili slobodan udarac, momak je tamo otišao i pogodio", dodao je slavni stručnjak.

