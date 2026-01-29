Slušaj vest

Španski fudbaler Adama Traore novi je igrač Vest Hema, saopštio je danas londonski klub.

Ovaj 30-godišnji vezni igrač dolazi iz gradskog rivala Fulama, a kaže da je o Vest Hemu naučio još kao dete gledajući film o klubu.

"Vest Hem pratim dugo. To je veliki klub, sa velikom bazom navijača. Gledao sam ih još dok sam bio mlad, kada sam pogledao film o Vest Hemu. Znam kakvi su navijači i koliko strasti imaju", rekao je Traore, aludirajući na film "Grin Strit", koji govori o engleskoj kulturi huliganizma kroz navijačku grupu Vest Hema.

1/5 Vidi galeriju Adama Traore Foto: Max Krause / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Grin Strit je inače naziv ulice koja je vodila ka starom stadionu Vest Hema, Apton Parku.

Klub koji sada igra na Olimpijskom stadionu, sa klupe vodi Portugalac Nuno Ešpirito Santo, koji je sa Traoreom već radio u Vulverhemptonu.

Traore je karijeru počeo u omladinskoj školi Barselone, a iz katalonskog kluba je otišao u Aston Vilu. U Engleskoj je još igrao za Midlzbro, a tokom 2022. godine bio je na pozajmici u matičnom klubu.

U Premijer ligi je odigrao 262 utakmice, postigavši 14 golova, uz 25 asistencije.

Posle 23 utakmice Vest Hem se nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu Premijer lige, sa 20 bodova, pet manje od prvog tima iznad linije ispadanja - Notingem Foresta.

Može li Adama da pomogne Vest Hemu, uz Tatija Kasteljanosa koji je stigao takođe ovog januara?

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: