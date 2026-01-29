Slušaj vest

Sudbina se surovo poigrala sa ovim dvadesetsedmogodišnjakom, koji je, prema rečima svojih rođaka, izgubio život na istoj deonici puta na kojoj je pre petnaest godina stradao i njegov otac.

Dimitrisov otac bio je profesionalni vozač kamiona, a poginuo je obavljajući svoj posao u Rumuniji kada je Dimitris imao svega 12 godina. Rođaci nesrećnog mladića su u potresnoj ispovesti za medije otkrili da je on odrastao kao siroče, boreći se kroz život sa majkom, da bi ga ista kobna saobraćajnica zauvek odvojila od nje.

"Kombijem je upravljao neko iz grupe. Otac je otišao kamionom istim putem u Rumuniji. Dete je odrastalo kao siroče od svoje 12. godine. Bio je jedinac. Poslednjih nekoliko godina je živeo sa majkom u Solunu", rekao je rođak nesrećnog mladića u emisiji „Star“.

Majka nastradalog momka, koja je u jednom trenutku ostala bez muža, a sada i bez sina jedinca, nema snage da se suoči sa gubitkom. Dimitris je na put krenuo pun nade i radosti, želeći da podrži svoj voljeni klub sa prijateljima iz detinjstva koji su zajedno sa njim otišli u smrt.

"Njegova majka ne može ni da govori. Naše dete, naš dečak, je zauvek izgubljen. Otišao je tako srećan zbog ove utakmice, bili su bliski prijatelji još od malih nogu sa njegovom grupom", ispričao je drugi rođak žrtve.

Ovaj neverovatan sled događaja dodatno je potresao grčku i rumunsku javnost, dok se "put smrti" još jednom pokazao kao mesto gde se gase cele generacije jedne porodice.

1/9 Vidi galeriju Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen