Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope, protiv Selte odigrali 1:1 (0:0) i igraće u baražu za plasman u osminu finala.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 7

Mačka. Po ko zna koji put je pokazao da je čuvar Marakane. Čuda je pravio na golu, neverovatno je kako je iščupao iz mreže loptu u 27. minutu. U još nekoliko navrata sigurnim intervencijama spasavao je Zvezdu. Uvek gde treba, sem u 87. minutu kada mu je Fer Lopez spoljnim felšom, odnosno pravom "kiflom" smestio loptu iza leđa. Ruku na srce, izvio se koliko je bio širok i dug, ali stvarno taj put nije mogao da brani.

Seol Jung Vu 7

Neverovatno je koliko taj momak znači za Crvenu zvezdu i koliko ima značaj za njenu igru. Uvek na pravom mestu, da preseče akciju rivala, pokvari kontru, pomogne u napadu... Odgovornost i disciplina, upravo sa te dve reči može se opisati igra sjajnog Korejca. Imao je mnogo posla u defanzivi, jer su Seltini bočni igrači pritiskali Zvezdinu zadnju liniju na njenih 16 metara i koristili svaku pukotinu u odbrani da priprete. Ali, Seol je uvek bio na pravom mestu.

Rodrigao 5

Pritiskali su ga igrači Selte žestoko od starta utakmice, jasno ciljajući njegovu sporost i indolentnost. Prvi šut u okvir gola glavom, bio je njegovo delo u petom minutu, ali je bio mlak. I onda užasna greška u 14. minutu kada je dao loptu u noge igraču Selte na ivici šesnaesterca, ali ga je Mateus izvadio lucidnom intervencijom. U pojedinim trenucima izgledao je kao tempirana bomba na terenu. I onda je ubio Zvezdu u 87. minutu, kada je ponovo u noge dodao loptu Feru Lopezu koji je spoljnim felšom smestio loptu u mrežu. A, mogao je Brazilac bilo gde da ispuca lopta, u korner, na primer. U globalu, nije bio toliko loš, od osam duela na tlu sve je dobio, imao visok procenat u skoku, međutim kad direktno skriviš gol, onda sve pada u vodu.

Miloš Veljković 7

Jedna od njegovih boljih partija u dresu Crvene zvezde. Bio je siguran u intervencijama, nije se libio da iznese loptu, hrabro preseče pas protivnika na sredini terena. Ozbiljnu borbu je vodio sa visokim i brzim Borhom Iglesijasom, a Španac mu nijednom nije ušao u gol šansu. Posle mu je za direktnog rivala došao omaleni i brzi Hutgla, međutim ni on mu nije napravio problem. Imao je dobre parametre što se statistike tiče, a u ovoj utakmici demonstrirao je i trčanje što je za svaku pohvalu. Upravo ovakav Veljković potreban je Crvenoj zvezdi.

Nair Tiknizjan 5

Isto kao i Rodrigao, u nekoliko navrata pravio je grube greške, ostajao na polovini protivnika, ili slao lopte u noge igračima Selte. Nedopustivo. Velike probleme stvarao mu je Havi Rueda. Bukvalno ga je ubijao Španac. Užasno je Jermenin kiksnuo u 49. minutu kada mu je Rueda pobegao, ali Aspas na njegovu asistenciju nije pogodio praznu mrežu Zvezde. Posle ovog propusta, Dejan Stanković ga je izveo iz igre. Shvatio je da je Tiknizjan u kontraritmu i da kao takav ne može da bude od koristi ekipi. Bilo je jasno da je najslabija karika u timu. Ovo je definitivno bila njegova najgora partija u Zvezdi.

Timi Maks Elšnik 7,5

Odlična partija sa visokim procentom tačnih dodavanja, sigurnih pasova i dobijenih duela. Veliku je borbu vodio na sredini terena sa Romanom i Motivom, demonstrirao odgovornu igru sa dosta trčanja. Šteta samo što u nekim situacijama nije odigravao na prvu, što je Arnautović u nekoliko navrata tražio od njega. Sjajnu utakmicu krunisao je lepom asistencijom za Bruna Duartea koji je doneo izjednačenje Crvenoj zvezdi.

Rade Krunić 7

Kad igra Rade, igra i Zvezda. Nije floskula, stvarno je tako. Morao je da igra pod ručnom, kada mu je neopravdano Kolombo dao žuti karton sredinom prvog poluvremena. Dotad bio je najbolji igrač Crvene zvezde, sa preciznim i filigranskim pasom i izuzetnom, ali doziranom agresivnošću u duelima. Posle kartona bilo je vidljivo da se čuva, jedino tako je mogao da igra i bude od koristi ekipi. Zanimljiv je parametar dodavanja na svojoj polovini, gde je imao 27 od 28, uz ukupan procenat od 96 odsto. Šteta što ga je taj karton sputao da pokaže još bolju igru.

Nikola Stanković 7

Bio je iznenađenje trenera Dejana Stankovića i može se slobodno reći da je položio ispit na velikoj sceni. Bio je odgovoran i disciplinovan, što je šef od njega i tražio, posebno u defanzivnom zadacima, gde se trudio da skraćuje prostor koji su tražili bočni igrači Selte. Imao je visok procenat tačnih pasova, jednom je šutnuo na gol i nekoliko puta prošao na protivničku polovinu. Morao je dosta da se spušta na svoju polovinu, da zatvara rupe, tačnije rečeno kratere u prostoru, koje je iza sebe ostavljao Tiknizjan. I tu je u nekoliko navrata spasavao ekipu. Sve u svemu, postao je igrač na kojeg Stanković može da se osloni u evropskim utakmicama.

Vasilije Kostov 6,5

Mnogo je hteo, mnogo započeo, ali... Bez konkretnog učinka na utakmici protiv Selte. Odlično su ga čuvali igrači Selte, nisu ga štedeli, maksimalno su ga tukli, a na leđima je mladi igrač Zvezde u svakom trenutku imao po dvojicu španskih igrača. Kad je tako, onda nije lako igrati... Imao je visok procenat dodavanja, ali nije bio opasan po gol protivnika, pa je trener Stanković odlučio da ga žrtvuje zarad taktike, i na poluvremenu ga je ostavio u svlačionici, a umesto njega uveo Vladimira Lučića.

Aleksandar Katai 7

Kako se njemu nije dalo ove večeri... A, igrao je Magiko jednu od najboljih utakmica u dresu Crvene zvezde u Evropi. Sjajan je bio u 9. minutu kada je pritisnuo poslednjeg igrača odbrane Selte, uzeo mu loptu, prosledio Arnautoviću koji je zatresao mrežu, međutim VAR je uzeo Zvezdi vođstvo. Sviran mu je prekršaj. I drugu asistenciju za gol mu je ukrao VAR, i ovaj put za Arnautovića. Maestralan je bio njegov pas, iza leđa odbrane Selte... Neverovatno. Dok je imao snage bio je jedan od najboljih na terenu, dosta je trčao i dosta se trošio. Šteta je što nije nagrađen za izuzetnu partiju.

Marko Arnautović 7

Nije ga htelo. Nije lako igrati kad ti neko, ovaj put računar ukrade dva gola. Poništen mu je pogodak u 9. minutu posle intervencije iz VAR sobe. A, sjajno je ispratio povratnu loptu i smestio je u mrežu. I drugi gol mu je poništen, ovaj put u 19. minutu, kako je VAR saopštio zbog minimalnog ofsajda, problematični sudija Andrea Kolombo prstom je pokazao da se radi o milimetrima. Međutim, demonstrirao je Arnautović pobednički karakter, bilo je milina gledati ga kako se gradi i kako je dominantan u odnosu na štopere koji ga čuvaju. Potrošio se maksimalno, pre svega energetski, jer deluje da je fizički još mogao i zato je zamenjen.

Vladimir Lučić 6

Od 46. minuta umesto Vasilija Kostova. Tražio je od njega Stanković da pomogne u sredini, a ujedno i da gurne koju upotrebljivu loptu Arnautoviću. Šteta što njegov šut u poslednjem minutu nije završio tamo gde je zamislio.

Adem Avdić 7

Od 50. minuta umesto Naira Tiknizjana. Dobio je trener Dejan Stanković sa njim sve što nije sa Jermeninom. U potpunosti je anulirao sjajnog Ruedu, koji je samo jednom uspeo da prođe pored njega. Bio je odgovoran i disciplinovan, neretko u situacijama nije štedeo sebe, umeo je da ukliže, a onda i da postavi svoje telo ispred rivala i tako zaradi posed za svoj tim. Dobila je Zvezda ove večeri igrača na kojeg će moći da se osloni, kako u Evropi, tako oni domaćem prvenstvu.

Nemanja Radonjić 7

Od 61. minuta umesto Aleksandra Kataija. Doneo je preko potrebnu brzinu, i znao je kako da pritisne poslednju liniju Selte. U dva navrata imao je potez više, šteta što nije šutnuo ranije. Sjajnu šansu imao je u 85. minutu, kada je lopta prozujala pored stative. Bio je izblokiran, da nije sigurno bi zatresao mrežu. Ovakav Radonjić potreban je Zvezdi, opasan po gol protivnika, a ujedno odgovoran da se vrati na svoju polovinu i pomogne igraču koji mu čuva leđa.

Bruno Duarte 7

Od 79. minuta umesto Marka Arnautovića. Šunjao se, šunjao... Tražio priliku... A, onda posle gola Selte pokazao Špancima da neće odneti pobedu iz Beograda, prelepim lobom pogadio je mrežu za delirijum na tribinama. Sjajnu loptu dao mu je Elšnik, a on ju je u stilu rasnog strelca smestio u mrežu. Mnogo će mu značiti ovaj gol, jer u Evropi nije baš koristio sve svoje šanse da bude strelac.

Milson /

Od 79.minuta umesto Nikole Stankovića. Kao da i nije igrao. Nikakav učinak nije imao na terenu.

Dejan Stanković

Imao je odgovor na visok presing Selte, izabrao je najboljih 11 igrača, koji su mu hrabrom i odgovornom igrom vratili poverenje. Gradio je liniju sigurnosti na osovini Veliković-Krunić-Arnautović. Izmene su mu bile prave, pogodio je sa uvođenjem Bruna Duartea i Nemanje Radonjića, jer su obojica bili ključni za postizanje gola. Šteta je što njegova sjajna priprema utakmice i taktičke zamisli nisu nagrađene pobedom, ali niko ne treba da bude nezadovoljan posle 1:1 protiv Selte, koja je vrhunska ekipa. Imao je mnogo toga da kaže sudiji Andrei Kolombu posle nekih njegovih problematičnih odluka na štetu Crvene zvezde. Crveno-beli pod njegovim vođstvom deluju potentno, dosta više trče i prilično dobro taktički stoje u odnosu na protivnika. Čeka ga u šesnaestini finala ozbiljan ispit, a žreb u petak pokazaće da li će Zvezda igrati protiv ekipe PAOK iz Soluna, ili će ponovo odmeriti snage sa Lilom.

