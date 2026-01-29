Svi događaji
Od najnovijeg
22:43

82. minut - Preokret Genka

Genk - Malme 2:1

22:42

80. minut - Izjednačenje Rome

Panatinaikos - Roma 1:1

22:37

77. minut - Fejenord smanjuje prednost Betisa

Betis - Fejenord 2:1

22:20

58. minut - Panatinaikos vodi

Panatinaikos - Roma 1:0

22:16

55. minut - Forest nastavlja da gazi

Notingem Forest - Ferencvaroš 3:0

21:57

Poluvreme!

21:46

45. minut - Genk pogađa

Genk - Malme 1:1

21:43

42. minut - Porto se ne zaustavlja

Porto - Rendžers 3:1

21:38

37. minut - Preokret Porta

Porto - Rendžers 2:1

21:32

31. minut - Betis duplira prednost

Real Betis - Fejenord 2:0

21:29

28. minut - Porto poravnava rezultat 

Porto - Rendžers 1:1

21:22

22. minut - Notingem duplira vođstvo

Notingem Forest - Ferencvaroš 2:0

21:17

17. minut - Notingem postigao gol

Notingem Forest - Ferencvaroš 1:0

21:17

16. minut - Betis pogađa

Real Betis - Fejenord 1:0

21:08

7. minut - Rendžers stiže do ranog vođstva

Porto - Rendžers 0:1

21:06

6. minut - Poništen gol Betisa

21:05

5. minut - Malme poveo u Genku

Genk - Malme 0:1

21:00

Mečevi u LE su počeli

Oni čiji ishodi zanimaju Crvenu zvezdu su:

Panatinaikos - Roma

Notingem - Ferencvaroš

Porto - Rendžers

Betis - Fejnord

Genk - Malme

16:26

Kalkulacije, kalkulacije...

Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila tri od tih pet ekipa.

Crveno-belima je potrebno da Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu, a Ferencvaroš u Notingemu.

Takođe, prvaku Srbije bi odgovaralo da kod kuće Betis ne pobedi Fejenord, Porto ekipu Rendžersa, kao i Genk tim Malmea.

Dakle Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto, Betis i Genk da ne pobede.

Ne moraju svih peta ekipa, već tri od pomenutih.