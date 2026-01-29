MOŽE LI ZVEZDA DIREKTNO U OSMINU FINALA LE? Crveno-beli u problemu, rezultati im ne idu na ruku
Crveno-beli trenutno imaju 13 bodova, a u slučaju pobede nad Seltom imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.
Crveno-beli su trenutno na 11. poziciji sa 13. bodova. Ispred Zvezde su Roma i Ferencvaroš sa 15 bodova, kao i Betis i Porto sa 14 poena.Što se tiče Genka, Belgijanci imaju isti broj poena kao Zvezda, ali i bolju gol-razliku.
Ovo su parovi:
Panatinaikos - Roma 1:1 (0:0)
Notingem Forest - Ferencvaroš 3:0 (2:0)
Porto - Rendžers 3:1 (3:1)
Betis - Fejnord 2:1 (2:0)
Genk - Malme 2:1 (1:1)
Standings provided by Sofascore
Mečevi u LE su počeli
Oni čiji ishodi zanimaju Crvenu zvezdu su:
Panatinaikos - Roma
Notingem - Ferencvaroš
Porto - Rendžers
Betis - Fejnord
Genk - Malme
Kalkulacije, kalkulacije...
Zvezda u poslednjem kolu mora da savlada Seltu i da se da nada povoljnim rezultatima, kako bi preskočila tri od tih pet ekipa.
Crveno-belima je potrebno da Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu, a Ferencvaroš u Notingemu.
Takođe, prvaku Srbije bi odgovaralo da kod kuće Betis ne pobedi Fejenord, Porto ekipu Rendžersa, kao i Genk tim Malmea.
Dakle Roma i Ferencvaroš treba da izgube, a Porto, Betis i Genk da ne pobede.
Ne moraju svih peta ekipa, već tri od pomenutih.