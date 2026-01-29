Slušaj vest

Pred ovaj meč Zvezda je doživela veliki udarac jer će morati da ga igra bez jednog od najvažnijih igrača.

Konferencija za medije pred meč Crvena zvezda - Selta Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Naime Mirko Ivanić je u finišu poslednjeg treninga uoči meča doživeo povredu koja ga ponovo izbacuje iz stroja, saznaje "Sportklub"

Ivanić se taman potpuno oporavio od povrede i očekivalo se da počne ovaj meč.

Dejan Stanković planirao je kapitena za startera, a očekuje se da se u novim okolnostima od prvog minuta na terenu nađe Aleksandar Katai.

Očekuje se i da Stanković ostane dosledan ideji na na desnom krilu pruži šansu mladom Nikoli Stankoviću i dodeli mu specijalan zadatak taktičke prirode.

Ne propustiteFudbalDEJAN STANKOVIĆ SPREMA SELTI VELIKO IZNENAĐENJE! Ovo niko nije očekivao - dve promene u timu, ali je jedna posebno zanimljiva!
Mirko Ivanić i Dejan Stanković
Fudbal"OVA UTAKMICA JE MORANJE! OBAVEZA PRED 35, 40 HILJADA LJUDI" Dejan Stanković otvorio dušu pred Seltu: "Ja imam pritisak jer igram kod kuće!"
Mirko Ivanić i Dejan Stanković
FudbalDEJAN STANKOVIĆ JOŠ NIJE ODREDIO STARTNIH 11 ZA SELTU: Moglo bi biti promena! Jedan fudbaler se ozbiljno nametnuo...
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_42.JPG
FudbalZVEZDINOG KAPITENA LEČI ČUVENA DOKTORKA! Otkriveno zbog čega je Mirko Ivanić napustio klupske pripreme i vratio se u Beograd
FK Crvena zvezda, Pafos, Mirko Ivanić

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport