Pred ovaj meč Zvezda je doživela veliki udarac jer će morati da ga igra bez jednog od najvažnijih igrača.

Naime Mirko Ivanić je u finišu poslednjeg treninga uoči meča doživeo povredu koja ga ponovo izbacuje iz stroja, saznaje "Sportklub"

Ivanić se taman potpuno oporavio od povrede i očekivalo se da počne ovaj meč.

Dejan Stanković planirao je kapitena za startera, a očekuje se da se u novim okolnostima od prvog minuta na terenu nađe Aleksandar Katai.

Očekuje se i da Stanković ostane dosledan ideji na na desnom krilu pruži šansu mladom Nikoli Stankoviću i dodeli mu specijalan zadatak taktičke prirode.