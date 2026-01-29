Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa Seltom u utakmici poslednjeg kola Lige Evrope.
TEŽAK UDARAC ZA ZVEZDU PRED SELTU: Stanković ostao bez jednog od najboljih igrača...
Pred ovaj meč Zvezda je doživela veliki udarac jer će morati da ga igra bez jednog od najvažnijih igrača.
Konferencija za medije pred meč Crvena zvezda - Selta Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Naime Mirko Ivanić je u finišu poslednjeg treninga uoči meča doživeo povredu koja ga ponovo izbacuje iz stroja, saznaje "Sportklub"
Ivanić se taman potpuno oporavio od povrede i očekivalo se da počne ovaj meč.
Dejan Stanković planirao je kapitena za startera, a očekuje se da se u novim okolnostima od prvog minuta na terenu nađe Aleksandar Katai.
Očekuje se i da Stanković ostane dosledan ideji na na desnom krilu pruži šansu mladom Nikoli Stankoviću i dodeli mu specijalan zadatak taktičke prirode.
