PLANULA ISTOČNA TRIBINA PRED UTAKMICU ZVEZDE I SELTE: Traži se karta više! Očekuje se lepa poseta na Marakani
Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Selte utakmicu poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, večeras od 21.00 čas, na stadionu "Rajko Mitić".
Crveno-beli imaju priliku da se plasiraju među osam najboljih timova, ukoliko pobede tim iz Španije i ako im se poklope neki drugi rezultati.
Prema saznanjima Kurira očekuje se spektakularna atmosfera na popularnoj Marakani i odlična poseta. Iz kluba nam je potvrđeno da je istočna tribina stadiona "Rajko Mitić" bukvalno planula, dok je u prodaji ostao mali broj karata za zapadnu i severnu navijačku tribinu.
Klub je odlučio da deo karata za "Sever" i "Zapad" ostavi u prodaju zbog navijača iz unutrašnjosti Srbije, ali i okolnih zemalja, najviše iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske.
Crvena zvezda se nalazi na 11. mestu Lige Evrope sa 13 bodova, dok je Selta na 14. poziciji sa 12 poena. I jedna i druga ekipa obezbedile su prolaz u šesnaestinu finala ovog UEFA takmičenja.