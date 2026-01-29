Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Selte utakmicu poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, večeras od 21.00 čas, na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli imaju priliku da se plasiraju među osam najboljih timova, ukoliko pobede tim iz Španije i ako im se poklope neki drugi rezultati.

Marko Arnautović i Aleksandar Katai na utakmici protiv Malmea u Ligi Evrope 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prema saznanjima Kurira očekuje se spektakularna atmosfera na popularnoj Marakani i odlična poseta. Iz kluba nam je potvrđeno da je istočna tribina stadiona "Rajko Mitić" bukvalno planula, dok je u prodaji ostao mali broj karata za zapadnu i severnu navijačku tribinu.

Klub je odlučio da deo karata za "Sever" i "Zapad" ostavi u prodaju zbog navijača iz unutrašnjosti Srbije, ali i okolnih zemalja, najviše iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske.

Crvena zvezda se nalazi na 11. mestu Lige Evrope sa 13 bodova, dok je Selta na 14. poziciji sa 12 poena. I jedna i druga ekipa obezbedile su prolaz u šesnaestinu finala ovog UEFA takmičenja.