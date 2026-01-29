Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će večeras od 21.00 čas dočekati ekipu Selte, u okviru osmog kola grupne faze Lige Evrope.

Na ovom meču, Aleksandar Katai biće u prilici da dođe do čak tri istorijska dostignuća.

Zvezdin Magiko - Aleksandar Katai Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prvi cilj koji je pred Zvezdinim Magikom jeste ukupan broj golova i treća pozicija na večnoj listi strelaca u crveno-belom dresu. Ispred njega se trenutno nalazi Dušan Savić sa 149 postignutih pogodaka, dok je Katai do sada 148 puta zatresao mrežu protivnika.

Pored toga, "Zvezdina desetka" će imati šansu da se istakne i na međunarodnoj sceni. Kada je reč o listi najboljih strelaca Crvene zvezde u Ligi Evrope, prvo mesto dele Nikola Žigić i Dušan Savić sa po 12 golova, dok je Aleksandar Katai trenutno na koti od 10 pogodaka.

Pogotkom na večerašnjem susretu, Aleksandar Katai bi prestigao Nikolu Žigića po broju golova u evropskim takmičenjima. Nekadašnji visoki napadač Crvene zvezde postigao je 17 golova na međunarodnoj sceni, dok je Katai isto toliko puta bio strelac u evropskim mečevima.