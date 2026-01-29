Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije SenegalaPape Tijao suspendovan je na pet utakmica nakon haotičnih scena u finalu Afričkog kupa nacija 2025. godine protiv Maroka, saopštila je danas Afrička fudbalska konfederacija (CAF).

CAF je Tijaou izrekao i novčanu kaznu od 100.000 dolara, navodeći da je kriv za "nesportsko ponašanje" i "narušavanje ugleda igre". Ukupne kazne izrečene nakon finalnog meča dostižu gotovo milion funti, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Finale, odigrano 18. januara u Rabatu, koje je Senegal dobio 1:0, prekinuto je u nadoknadi vremena kada su igrači Senegala napustili teren posle dosuđenog jedanaesterca za Maroko. Tijao je reagovao nakon što je sudija prethodno dosudio faul nad kapitenom Maroka Ašrafom Hakimijem, čime je poništen pogodak Ismaila Sara postignut udarcem glavom.

Na njegovu instrukciju, senegalski fudbaleri su napustili teren, zbog čega je utakmica bila prekinuta oko 17 minuta, pre nego što je Sadio Mane ubedio saigrače da se vrate na teren.

Brahim Dijaz je potom izveo "panenka" penal, ali je njegov udarac odbranio golman Senegala Eduar Mendi, nakon čega je sudija Žan-Žak Ndala odmah odsvirao kraj meča. Pobedonosni gol za Senegal postigao je Pape Gej u četvrtom minutu produžetka, čime je reprezentacija Senegala osvojila drugu titulu afričkog šampiona u poslednjih pet godina.

Senegalski napadači Iliman Ndijaje i Ismaila Sar suspendovani su na po dve utakmice zbog "nesportskog ponašanja prema sudiji", dok je Fudbalski savez Senegala (FSF) kažnjen sa ukupno 615.000 dolara.

Sa druge strane, napadač Maroka Ismail Saibari suspendovan je na tri utakmice i kažnjen sa 100.000 dolara, dok je Ašraf Hakimi dobio zabranu igranja na dve utakmice, od kojih je jedna uslovna na period od 12 meseci.

Disciplinska komisija CAF-a odbila je žalbu Fudbalskog saveza Maroka (FRMF), koji je zahtevao da se rezultat finala poništi zbog napuštanja terena od strane senegalskih igrača.

Iz CAF-a je saopšteno da se sve izrečene suspenzije odnose isključivo na takmičenja pod njihovom nadležnošću i da neće uticati na pripreme reprezentacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

