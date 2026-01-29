Slušaj vest

Najstrože kazne izrečene su Šangaju i Tjenđinu, koji su kažnjeni oduzimanjem po 10 bodova. Šangaj je u prošloj sezoni zauzeo drugo mesto u prvenstvu. Četiri od ukupno sankcionisanih klubova već su prethodno ispala u niži rang, u Kinesku ligu jedan.

Ukupno 13 klubova kažnjeno je i novčanim kaznama u rasponu od 200.000 do milion juana (od oko 21.000 do 104.000 funti).

Kazne su izrečene kao rezultat opsežne istrage o fudbalskom klađenju i manipulaciji utakmica. Kineski fudbalski savez (CFA) saopštio je da su mere donete sa ciljem da se "održi disciplina u industriji, očisti fudbalsko okruženje i sačuva fer-plej".

"Oduzimanje bodova i finansijske kazne zasnovani su na iznosu, prirodi, težini i društvenom uticaju neprimerenih transakcija u kojima je svaki klub učestvovao", navodi se u saopštenju CFA, uz poruku da savez ostaje pri politici "nulte tolerancije" prema korupciji, prenosi Bi Bi Si (BBC).

U septembru 2024. godine, 43 funkcionera i igrača kažnjena su doživotnim zabranama rada u fudbalu. Među njima je i bivši fudbaler Evertona Li Ti, kao i još 73 osobe koje su takođe doživotno suspendovane.

Li Ti (48) je prošle godine osuđen na zatvorsku kaznu nakon što je priznao da je nameštao utakmice, primao i davao mito, kako bi došao do visoke trenerske pozicije.

(Beta)